Juan Carlos refuerza la portería del Atlético Baleares

Después de presentar el pasado viernes al nuevo entrenador, Jordi Roger, encargado de dirigir el banquillo del Atlético Baleares en la próxima temporada 2020/2020, el conjunto baleárico ha presentado este lunes a Juan Carlos Sánchez, el primer refuerzo para la portería blanquiazul, que ha firmado por una temporada.

El arquero mallorquín, nacido en Calviá, llega del CD Numancia después de dos temporadas. En su primer año (2018/2019) se consolidó como el portero titular del equipo, sin embargo, en esta campaña recién terminada, apenas disputó un partido en la Copa del Rey. A sus 33 años, el nuevo guardameta del Baleares ha pasado por varios clubes del fútbol español. En 2008 debutó en el primer equipo del Villarreal, y en las siguientes temporadas fue el tercer portero del submarino amarillo. En 2011 fue cedido al Elche. La siguiente temporada volvió al Villarreal, donde jugó hasta el año 2015. Desde entonces, ha pasado por el Albacete Balompié, el Real Oviedo, C. D. Numancia y ahora afronta una nueva aventura en el Atlético Baleares.

Juan Carlos sabe lo que es conseguir un ascenso. En 2012 fue una pieza clave en el ascenso del Villarreal a la Liga BBVA. El guardameta, quien ya sabe lo que es jugar en Primera, ha hablado sobre el gran objetivo del Baleares: “Contento y con ganas de empezar y ayudar en todo lo que pueda. Implica responsabilidad y ser consciente de que estamos en un club con exigencia máxima y con responsabilidad alta, que por circunstancias está en Segunda B pero la exigencia es estar cuanto antes en LFP. Está claro que solo suben 4, no es obligatorio subir pero sí depende de nosotros la responsabilidad y ponerla al servicio del equipo”.

“No es un paso atrás en mi carrera, no lo siento así. Por mi trayectoria puede ser uno de los días más felices de mi vida”, ha afirmado el guardameta.

Patrick Messow: "Presentamos a Juan Carlos, la verdad es que estoy muy contento de realizar este fichaje. Estamos en contacto con él hace tiempo y lo concretamos después de playoff cuando nos dijo que quería volver a la isla y jugar en casa”. El director deportivo del club también ha hablado sobre la posibilidad de que se aplacen las competiciones no profesionales hasta diciembre o enero: “Luis Rubiales siempre ha defendido al fútbol modesto y espero que esta vez no se olvide. Yo quiero empezar la semana que viene la pretemporada, es el plan y espero que no haya un cambio, esta tarde sabremos un poco más”.

El acto ha tenido lugar en Gomila Gost, al que han asistido Xisco Gomila, propietario de la empresa de material de construcción e Ignacio Ranera, responsable comercial de dicho negocio. También el director deportivo, Patrick Messow ha acompañado al portero, visiblemente emocionado, que ha firmado por una temporada.