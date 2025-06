José Tirado, director general del Illes Balears Palma Futsal, regresa del infierno: "Tuve que levantar la mano y pedir ayuda de verdad"

Ha sido el peor año de su vida, lo dice José Tirado y lo sabían todos a su alrededor, familia, amigos, Palma Futsal, aficionados, medios de comunicación. Su proceso personal ha sido protegido por la discreción, algo que parece increíble en estos tiempos en los que todo trasciende y la situaciones personales se convierten en materia informativa de primer orden.

En su caso no ha sido así porque ha estado por delante de las prioridades de todos la persona, alguien muy apreciado en el deporte mallorquín. La salud mental es un mundo complejo porque la mente es la gran desconocida que gobierna nuestras vidas, en ocasiones trabaja a nuestro favor y en otras ocasiones en contra. Además, los problemas mentales son la gran epidemia silenciosa del siglo XXI, reconocido por especialistas en terapia pero también de la seguridad, que lidian a diario con casos extremos.

José Tirado, director general del Illes Balears Palma Futsal, tuvo que ingresar en el pabellón psiquiátrico de Son Espases para velar por su vida, ya había visto el abismo de cerca cuando desapareció durante varios días. El máximo ejecutivo del Palma explicará este viernes en COPE su calvario con el propósito de seguir pasando páginas en este delicado año y también de transmitir a quienes estén pasando por algo parecido que siempre hay una salida.

"Ha sido el año más difícil de mi vida. Estuve tres o cuatro meses de baja, muy fastidiado, y cuando parecía que estaba preparado para volver, recaí. Recaí fuerte. Yo no me escondo. Han sido momentos muy complicados en mi vida, he pasado tres meses en un Psiquiátrico y todavía sigo en recuperación y medicado. Me encuentro mucho mejor y quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, a toda la directiva y aficionados del Palma todo su apoyo. Se ha demostrado la gran familia que somos. Cuando el líder no ha estado preparado, todo el mundo se ha volcado para sacar esto adelante" ha dicho en Última Hora.

Tirado añade que "tuve que levantar la mano y pedir ayuda de verdad", todo ello tras reconocer que "estuve desaparecido. Me llevó al intento de suicidio y ahí es donde yo me di cuenta de que mi cabeza no la controlaba. Lo único que quería era parar ese infierno que tenía dentro de mi mente".

Reconoce que "es verdad que es un tema tabú y que en silencio sufren situaciones parecidas que no comentan por el qué dirán. Parece que nunca te puede pasar a ti. Yo tuve que levantar la mano, parar por completo y pedir ayuda".

.

Teléfono de ayuda y prevención del suicidio, 024. Ante cualquier situación de emergencia, 112. Teléfono de la esperanza de Illes Balears 971 46 11 12 o 717 003 717.