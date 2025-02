Javi Lara: "Sin Paco Jémez aquí, ni la UD Ibiza ni Bebé se hubieran planteado este fichaje"

La UD Ibiza ha cerrado el mercado invernal con seis incorporaciones, la última y más llamativa por su trayectoria ha sido la del portugués Tiago Manuel Dias, "Bebé". Además han llegado José Albert, Gori Gracia, Javi López-Pinto, Iván del Olmo, David Martínez "Davo".

Se han ido jugadores como Naranjo, Fausto Tienza, Arturo Molina y es baja el lateral José Matos tras ser intervenido.

Además, la llegada de los fichajes, coincide con la mejoría de algunos de los que estaban, como Mo Dauda que lleva dos semanas seguidas marcando, además y más importante, una mejoría colectiva del equipo que suma dos victorias consecutivas.

¿Cómo ha sido posible la llegada de un jugador que estaba en Segunda División y de trayectoria en Primera como Bebé? es fácil adivinar que la clave está en el entrenador, Paco Jémez, que le ha tenido mucho tiempo en el Rayo Vallecano.

El director deportivo, Javi Lara, que se ha estrenado en el puesto en pleno mercado invernal y que ha tenido que acelerar todo lo que ha podido con 10 días de margen, se muestra encantado con la llegada del portugués y ensalza al técnico: "Tenemos un entrenador que para mí es de nivel élite, eso te aleja ya de lo que es la Primera RFEF. Sin Paco aquí la UD Ibiza no se hubiera planteado nunca el fichaje de Bebé. Sin Paco aquí, Bebé nunca se hubiera planteado jugar en la UD Ibiza. Gracias a Paco tenemos la oportunidad de fichar a un jugador de la talla de Bebé que esperemos que nos ayude. Todo lo bueno que pase aquí y consiga Bebé aquí, será gracias a su entrenador, que tiene plena confianza en él. Nosotros no tenemos dudas tampoco, su carrera está más que contrastada".

Sobre cómo queda la plantilla, dice Lara que "estamos contentos por cómo ha quedado, se ha hecho un esfuerzo importante. Es más equilibrada y tiene más variedad para que el entrenador le pueda sacar más partido y ojalá conseguir los objetivos".

Añade que "desde que he llegado he intentado ayudar en lo que he podido, mostrar cercanía a los jugadores y cuerpo técnico. Hacerles ver que se podía dar más. Y en las posiciones en las que el entrenador pedía se ha podido reforzar. Ahora él con su trabajo y positivismo seguro que saca buen rendimiento".

Partido marcado en rojo.-

Hay momentos y momentos en una temporada, se pasa por diferentes estados de forma, crisis y euforias. El Ibiza venía de una racha muy mala, las cosas no funcionaban ni con Paco Jémez, pero el técnico ha ido tocando piezas, moviendo el equipo y además incorporando algunos de los fichajes. La realidad es que han vuelto a puesto de playoff y este domingo tienen un partido que puede marcar tendencia, porque reciben al líder, el Antequera.

Toda una reválida para el equipo que si es capaz de dar un golpe sobre la mesa ganando al líder no sólo recortarán a cinco puntos al Antequera sino que el equipo crecería anímicamente.

Habrá que ver si también hay mejor respuesta de la afición, que en los últimos meses ha ido decreciendo en Can Misses porque el equipo no acompañaba.