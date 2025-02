Jagoba Arrasate tras la primera victoria de 2025: "Nos quitamos un peso de encima"

Al fin una victoria, el RCD Mallorca ya sabe lo que es ganar en este 2025 tras imponerse a la UD Las Palmas 3-1 en la jornada 24. Era un día especial, un horario clásico del domingo por la tarde, un mosaico organizado por el club que dio mucho lustre a la presentación del encuentro, lo que convertía el encuentro en una ocasión especial, y además jugaron la mejor primera parte de la liga.

Los bermellones habían empezado el año perdiendo cinco partidos, el de Copa del Rey, Supercopa y tres de liga. No ganaban desde el 21 de Diciembre en Getafe y lo más inquietante es que no veían portería. Pararon el golpe el lunes pasado ante Osasuna con un empate a uno con ese primer tanto que era obra de Muriqi de penalti.

Ante Las Palmas empezaban marcando en seguida y poniéndose por delante, eso sí, gracias al acierto de Greif que salvaba la ocasión clarísima de Javi Muñoz. A los siete minutos Muriqi conectaba un testarazo marca de la casa, como hacía tiempo que no marcaba, tras un gran centro de Dani. Pero el remate de cabeza es soberbio, demostrando que no se le ha olvidado rematar. Hacía lo primero también de primera con la zurda a centro de Mojica por abajo. La mano de Cillessen no fue lo suficientemente fuerte. El equipo bermellón jugó la mejor primera parte del campeonato, redondeando el festival con el gol de Dani Rodríguez aprovechando dos toques sin precisión en defensa de Las Palmas.

Se había destapado el tarro. El estado de ánimo había cambiado por completo, el agarrotamiento y el miedo que se vivió ante Osasuna y que costó dos puntos, se convirtió en alegría en el juego. ¿Cómo se llegó hasta ahí? El primer paso fue marcar tan pronto, el equipo supo atacar mejor, con circulación más rápida de balón, Darder metido esta vez como cerebro desde el centro, ante las bajas de Morlanes y Samú, con Mascarell de guardián y con el cambio en las bandas, esta vez con dos jugadores más propios de la zona, con Asano por la derecha y Robert Navarro por la izquierda.

Pero además los laterales también se incorporaron más, sobre todo Mojica. Su llegada y centro hacía tiempo que no se veía, y en la media punta Dani Rodríguez mostró una gran versión con un partido completo, puso un gol y marcó otro.

La sensación general sin embargo en cuanto a la mejoría es que el equipo había vuelto a creer en sí mismo al ver que le salían las cosas. Naturalmente influye para que el equipo creciera en el partido la poca oposición de Las Palmas que parecía perseguir sombras, pero era el partido que necesitaba el Mallorca para volver. Se fueron de vacaciones el 21 de Diciembre y parecía que no hubieran regresado. Los de Jagoba Arrasate han vuelto.

Ahora tienen 34 puntos, están a un punto de Europa a falta del partido del Rayo Vallecano ante el Barcelona y el descenso a once puntos.