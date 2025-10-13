El Aeropuerto de Alicante: récord de tráfico internacional y más vuelos que nunca

Récord histórico en el Aeropuerto de Alicante-Elche: septiembre supera los 1,9 millones de pasajeros

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández continúa su escalada imparable. Septiembre cerró con 1.907.274 pasajeros, el mejor dato de su historia para este mes, consolidando al aeropuerto como uno de los más dinámicos de España y un pilar clave del turismo en la Costa Blanca.

El crecimiento respecto a septiembre de 2024 ha sido del 5,9%, impulsado especialmente por el fuerte tirón del tráfico internacional, que representa la gran mayoría de los movimientos de la terminal.

El impulso internacional marca el ritmo

El tráfico internacional creció un 8% en septiembre, alcanzando los 1.685.462 pasajeros, mientras que el tráfico nacional, con 220.205 viajeros, descendió un 8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Dentro del mercado internacional, el Reino Unido sigue siendo el motor principal del aeropuerto, con 653.522 viajeros, seguido de Alemania (118.783), Países Bajos (110.166), Bélgica (92.439) y Francia (89.730).

Estos datos reflejan la fuerte vinculación del aeropuerto con los principales destinos europeos y el atractivo de la provincia de Alicante como puerta de entrada al turismo extranjero, especialmente británico y centroeuropeo.

Récord también en operaciones

El crecimiento no se ha limitado a los pasajeros. Durante septiembre se registraron 11.691 operaciones aéreas, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior.

La actividad constante de aerolíneas nacionales e internacionales, así como la diversificación de rutas en los últimos años, han permitido mantener una alta ocupación y una notable regularidad en la programación de vuelos, tanto turísticos como de conexión interior.

Más de 15 millones de pasajeros en lo que va de año

En los nueve primeros meses de 2025, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha gestionado un total de 15.317.278 pasajeros, lo que supone un aumento del 8,7% respecto al mismo periodo de 2024.

Asimismo, entre enero y septiembre se han operado 95.524 vuelos, un 8,5% más que en el año anterior. Estas cifras consolidan a Alicante-Elche como el quinto aeropuerto español por volumen de tráfico de pasajeros, solo por detrás de los grandes hubs de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga.

El motor aéreo del turismo en la Costa Blanca

El papel del aeropuerto alicantino es crucial para la economía turística de la provincia. La terminal se ha convertido en la principal puerta de entrada para millones de visitantes europeos que eligen la Costa Blanca como destino vacacional o segunda residencia.

Su conectividad con más de un centenar de destinos y la presencia estable de grandes aerolíneas low cost han permitido mantener una afluencia constante incluso fuera de la temporada alta, contribuyendo a la desestacionalización del turismo y al fortalecimiento del sector servicios.

Aena cierra septiembre con más de 35 millones de pasajeros en toda su red

El grupo Aena, del que forma parte el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, también ha cerrado septiembre con cifras récord:

- 35.760.852 pasajeros (+2,7% respecto a 2024)

- 299.292 operaciones aéreas (+2,4%)

- 132.905 toneladas de mercancía transportada (+9,9%)

La red de Aena engloba 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España, además del Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, lo que refuerza su posición como uno de los mayores gestores aeroportuarios del mundo.

Un septiembre para la historia

Con estos datos, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández firma un septiembre histórico y consolida su tendencia de crecimiento sostenido.

La combinación de más rutas, la fortaleza del turismo internacional y la recuperación plena del sector aéreo han convertido 2025 en uno de los mejores años de la terminal alicantina.

Todo apunta a que el aeropuerto cerrará el año superando con holgura la barrera de los 20 millones de pasajeros, un hito que situaría a Alicante-Elche entre los aeropuertos más importantes del Mediterráneo.