Jagoba Arrasate pide más "cultura futbolística" para tratar de erradicar la violencia en el fútbol

Jagoba Arrasate es un hombre de fútbol y, como tal, ve con inmensa preocupación como, de un tiempo a esta parte, lo que eran rivalidades entre aficiones se están convirtiendo en enfrentamientos entre grupos radicales que han llegado en algún momento a causar problemas muy serios. Por eso, no extraña que el entrenador del Real Mallorca hable muy claro sobre un problema que, sin duda, es un punto de preocupación para todos los amantes del fútbol.

"Nos falta cultura futbolística. Por poner un ejemplo, nosotros íbamos por la provincia de Gipuzkoa y siempre nos llevábamos bien con la afición visitante. Cuando terminaba el partido hacías incluso amigos y quedabas para la vuelta. Estaba muy instaurado eso de 'voy a defender lo mío y tú lo tuyo pero cuando termine somos amigos y tal y, hoy en día, vemos que cuando pita el árbitro eso no termina", explica el entrenador del Real Mallorca en un podcast junto al periodista de Dazn Rafael Escrig impulsado por Laliga para, mediante charlas con protagonistas del fútbol, buscar formas para erradicar la violencia del fútbol español.

Arrasate señala una de las causas del porqué las cosas han cambiado. "Después de los partidos hay análisis post partido, muchas imágenes y programas y durante la semana se sigue hablando o incluso antes se calienta... Hemos perdido un poco el norte en eso y, lo que era algo noble digamos, esa cultura del rugby lo estamos perdiendo y es peligroso porque lo que ven los críos es eso y creo que no es positivo", apunta el técnico bermellón que añade: "Hablo del rival, del árbitro y la afición. Nosotros siempre pensamos que enfrente había un rival y no un enemigo y creo que ese matiz es importante".

En ese sentido, Jagoba Arrasate pone un ejemplo claro: "Mis hijos me piden, por ejemplo, la camiseta del Athletic porque a alguno les gusta Nico Williams. Yo, que soy de la Real, ¿Qué voy a hacer?, ¿No le voy a comprar una camiseta del Athletic porque yo soy de la Real y no quiero que entre una camiseta del Athletic en mi casa? Yo no quiero eso para mis hijos, quiero que elijan libremente, ahí está lo que nosotros podemos hacer".