Jagoba Arrasate: "Hemos de analizar por qué no hemos dado continuidad a lo que habíamos hecho en el primer tiempo"

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, seguirá dándole vueltas aún a por qué su equipo no pudo asegurar una victoria que parecía encarrillar y permitió que le hiciera daño el Alavés. La sensación en Son Moix era que fue el propio Mallorca el que dio vida al Alavés.

El técnico transmite esa frustración: "aunque el valor del punto es el mismo que en Sevilla las sensaciones no. Muy fastidiado, más allá de que hemos estado peor en el segundo tiempo y hay que reconocerlo, hemos de saber por qué. Pero hemos hecho un partido para ganar, cuando te pones 1-0 y tienes ocasiones para hacer el 2-0 que seguramente hubiera sido definitorio, te vas fastidiado. Es un punto más sí, pero las sensaciones no pueden ser buenas cuando hemos visto tan cerca la victoria".

El técnico cree que su equipo interpretó mal el encuentro en la segunda mitad: "en el segundo tiempo ellos han dado un paso al frente, nosotros hemos fallado un par de pases y eso nos ha llevado a jugar directo, que yo creo que no teníamos que jugar directo y el partido se ha igualado. Hemos perdido el medio campo, de ahí el cambio de Samú Costa. Te hacen el gol y ahí te entran las dudas. Ha habido un vaivén y el partido se ha abierto. Tenemos que analizar por qué no hemos dado continuidad en la segunda mitad a lo que estábamos haciendo en el primer tiempo".

Espera el entrenador que debe ser más preciso con balón el equipo y no ceder tanto espacio al rival, que se apoderó del juego. Al autor del gol del empate, Kike García, lo conoce bien: "está haciendo una grandísima temporada, lo conocemos bien pero el hecho de conocerlo no significa que no te vaya a hacer daño. Ahí se ven los jugadores inteligentes, ve que el balón puede caer ahí un segundo antes. Lleva una grandísima temporada. A gente como Kike le tienes que desear lo mejor".

Arrasate recuerda que "nos está costando a todos ganar, llevamos cuatro partidos sumando después de la mala racha, pero el salto lo das con victorias, cuando logras tres puntos. A seguir. Tenemos un partido complicado el domingo que viene. Tampoco veo ningún partido imposible por más difícil que sea la plaza de Bilbao".

Sobre el hecho de encajar en cada partido en lo que va de 2025, el entrenador se muestra "preocupado, porque nosotros no podemos ir a partidos de muchos goles. Es verdad que hemos podido hacer varios, necesitamos más solidez. Tenemos que mejorar porque la primera vuelta ha sido en parte por la solidez defensiva".