Jagoba Arrasate: "¿Ahora tenemos que empezar a leer los labios y mirar qué dedo enseñan?"

Nadie recuerda haber visto nada igual. Ni los profesionales ni los desconcertados espectadores en el estadio Gran Canaria ni los que seguían el partido por televisión en el que el RCD Mallorca lograba el triunfo 2-3.

Corría el minuto 85 de partido entre la UD Las Palmas y el RCD Mallorca cuando el colegiado Muñiz Ruiz paraba el encuentro y se iba al monitor. Nadie sabía qué había ocurrido ni qué se iba a revisar, nadie había visto nada, pero como hoy en día hay dos fútbol, el juego real y el que se monitoriza a través del videoabitraje (VAR) que descubre cosas que nadie había visto y que no se sabe qué relevancia tienen en el juego, la expectación era máxima.

El colegiado del VAR, Pizarro Gómez, había observado un gesto de Jaime Mata hacia Muriqi y una respuesta de éste con el dedo, ni siquiera airada, una peineta para responder a su rival. No hubo más, ni empujones, ni contacto siquiera entre ambos, nada en su más violenta manifestación, salvo ese pequeño intercambio gestual como hay decenas y decenas en cada jornada a los que no se les da ninguna relevancia.

No fue este caso, Pizarro como luego se escucha en el audio hecho público por la RFEF, avisa a su compañero: "una acción de Muriqi en gesto ofensivo con el dedo, quiero que lo observes y veas la acción anterior de Jaime Mata". Muñiz Ruiz le va preguntando mientras se escucha cómo le dice a los jugadores, alterados, que no se revisa ningún penalti sino una roja. Tras ver la secuencia completa, Muñiz dice que "voy a sancionar con amarilla la provocación que ocurre antes, luego roja para Muriqi por el gesto y como el balón está en juego tiro libre indirecto en la línea más cercana al defensor, frontal del área de meta, ¿estás de acuerdo?" a lo que Pizarro confirma que sí.

Se puede decir que una peineta llevó al Mallorca a la victoria en Las Palmas, victoria importante porque llevaban tres partidos sin ganar, tres sin marcar, dos derrotas seguidas. El lanzamiento del libre indirecto en el área fue planeado magistralmente por Mojica que hablaba con Samú Costa y Chiquinho.

Samú le ponía el balón, hacía de pantalla Chiquinho y Mojica la alojaba en la escuadra izquierda. El técnico Jagoba Arrasate reconocía que había sido cosa de Mojica y sus compañeros, que ahí no había dado tiempo a preparar nada. Pero sobre todo se mostraba desconcertado por lo que se había vivido: "no sabíamos lo que había pitado, nos han dicho que hay una provocación se sancionada con tiro libre indirecto. No me había pasado en la vida y por suerte nos ha dado la victoria. Parece que la regla es cara que si hay provocación hay libre indirecto, pero cómo medimos eso. Ahora tenemos que empezar a visualizar a entender los labios, ver los gestos si es un dedo o es otro. Es entrar demasiado en cosas que en el fútbol damos un poco por hecho. Ya lo de las manos se está yendo de madre, si entramos en estas cosas no sé si es demasiado".

El técnico local Diego Martínez decía que "escucharemos los audios, tendrá su explicación, la otra posibilidad es que nos podemos equivocar porque somos humanos. No lo había vivido nunca, imagino que si se ha pitado esta acción veremos otras acciones similares que se pitarán, evidentemente".

El delantero bermellón, Muriqi, vio el desenlace de la falta desde las escaleras y lo celebró de lo lindo para a continuación bajar al vestuario por indicación de los auxiliares del Mallorca ya que no podía estar allí. El delantero podría ser sancionado con dos encuentros y perderse los partidos ante Valencia y Barcelona. Nada más finalizar el encuentro se disculpaba en un escrito en sus redes sociales, indicando que "quiero pedir disculpas con el corazón en la mano. Sé que mi comportamiento no fue el adecuado y siento profundamente la falta de respeto hacia mi compañero de profesión, Jaime Mata, y lamento que los aficionados hayáis visto un gesto tan feo por mi parte".