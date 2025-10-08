Jagoba Arrasate, convencido de revertir la situación del RCD Mallorca

Son días difíciles para Jagoba Arrasate, como para cualquier entrenador que tenga a su equipo en un nivel de rendimiento bajo, colista de la clasificación, con una sola victoria y dando una imagen que no es desde luego la mejor.

Las sensaciones en San Mamés volvieron a ser muy malas, repitiendo una primera parte alejada de lo que debe ser el Mallorca, como ocurriera ante el Alavés en Son Moix o en Anoeta frente a la Real Sociedad. Un equipo acordado, incapaz de salir de las proximidades del área, blando defensivamente y sin alma en lo anímico.

El técnico del Mallorca había reconocido públicamente que tras la derrota en Anoeta le dio muchas vueltas porque sentía que se estaba "traicionando" a sí mismo como entrenador, planteando partidos como no le gusta, pensando que de esa manera se protegía más.

Pero resultó que no funcionaba igualmente la defensa de cinco y el planteamiento conservador, por lo que sentía que "estaba perdiendo dos veces" en palabras del técnico, perdiendo el partido y perdiendo sus principios.

Su decisión fue intentar recuperar las señas de hace un año, de la gran primera vuelta, lo habló a tumba abierta con sus jugadores, el mensaje pareció llegar y ante el Alavés el equipo tuvo algo más de pulso. Sin embargo, la derrota y mala imagen en Bilbao devolvió los fantasmas al equipo y al entorno.

El técnico está preocupado como no puede ser de otra manera pero totalmente convencido, como viene contando COPE esta semana, de que en este momento de la liga, con ocho jornadas jugadas, van a revertir la situación, lo van a sacar adelante. Arrasate no duda, falta que ese convencimiento lo pueda trasladar a la plantilla, una plantilla que quizá no muestra seguridad en los partidos.

¿Le creen?

Una de las sensaciones que transmite el equipo es desorientación, no parecen convencidos de lo que hacen, el equipo es poco competitivo y muestra un problema futbolístico grave tanto en fase defensiva como ofensiva.

El técnico sin embargo se muestra convencido: "se nota en seguida si te siguen o no te siguen. Yo siento que me siguen y que, luego, estamos todos en situación delicada. Ves que hay cariño hacia las dos partes. Cuando no ganas, todo lo que digas puede estar bien porque cualquiera te puede comprar el argumento" dice hoy en las páginas del diario Última Hora.

"Dani está aportando".-

Arrasate en esta misma entrevista deja ver un rayo de luz en la situación de Dani Rodríguez. No dice que vaya a contar con él pero sí tiene palabras de elogio hacia su disposición en los entrenamientos. "Estamos hablando de una persona que el año pasado dio un gran rendimiento en la primera vuelta. Era un jugador importante y, de repente, pues bueno, me veo obligado a tomar esa decisión. Somos personas y tenemos emociones y para mí tampoco es fácil. Para él tampoco, ni para los compañeros. Pero cuando tienes la conciencia tranquila todo es mucho más fácil. Le estoy dando ese espacio para poder entrenar y está entrenando muy bien. Está aportando desde el entrenamiento y lo demás creo que es un tema zanjado y que tampoco tenemos que seguir insistiendo, porque pensar ahora que estamos así (colistas) por eso no sería ajustarse a la realidad".