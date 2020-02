Investigan por presunto fraude fiscal al agente Fali Ramadani

Fali Ramadani, uno de los agentes internacionales más conocidos a través de su empresa Lian Sports, y residente en Mallorca, está siendo investigado por presunto fraude fiscal y presunto blanqueo de capitales según las informaciones que ha venido publicando el diario Última Hora.

El domicilio personal del agente en Mallorca fue registrado el pasado martes por la Guardia Civil en el marco de esta investigación. En este momento se estudia la documentación intervenida. La investigación según la misma información de Última Hora es a cargo de la ECO (equipo contra el Crimen Organizado) de Mallorca y el Grupo de Investigación Financiera (GIF), ambos de la UCO (Unidad Central Operativa).

En las diligencias habrían colaborado la Europol y la Agencia Tributaria.

El agente internacional, representante entre otros muchos jugadores del delantero del Real Madrid, Jovic, reside hace muchos años en la isla pero siempre bajo una total discrección, nunca ha aparecido en operaciones de ningún tipo en Mallorca, su rostro y su nombre no ha aparecido casi nunca en los medios de comunicación, no concede entrevistas y se mueve con discrección. Su empresa representa al bermellón Joan Sastre o al joven Tofol Montiel fichado por la Fiorentina. El ex CEO del RCD Mallorca Maheta Molango ha declarado como testigo según Última Hora en esta investigación sobre las operaciones que haya podido llevar a cabo la empresa de Ramadani con el RCD Mallorca.

A Ramadani se le llegó a vincular sin poderse demostrar que era el mecenas de la compra del RCD Mallorca por parte del ex portero Dudu Aouate en 2014, pero nunca lo reconocieron ni Ramadani ni el propio Aouate.

En esa época ficharon por el Mallorca Assulin, Gulan, Coeff, Scepovic o Markovic, Aouate fichó a Valery Karpin tras destituir a Miquel Soler. Con la salida de Aouate al frustrarse la compra unos meses después volvió Miquel Soler al banquillo y RCD el Mallorca se salvó holgadamente en segunda división a falta de tres jornadas con el Nano en el banquillo y Marco Asensio en el equipo.

La familia de Ramadani y las personas de su confianza en la empresa están preocupados por la repercusión que ha tenido esta investigación pues consideran que se le ha criminalizado por una invetigación que está en fase inicial.