El Imprenta Bahía San Agustín, en sus horas más difíciles

Será el último partido del Palmer Alma Mediterránea en LEB Oro y además con tal denominación comercial. El equipo ha descendido a LEB Plata y este viernes cierra el curso ante Valladolid en Son Moix, un triste epílogo a una temporada irregular, dramática en la primera vuelta y conmovedora en la segunda vuelta. El encuentro ante el Valladolid de este viernes será emocionante para los jugadores, técnicos, directivos y aficionados que han compartido muchas jornadas de baloncesto en LEB Oro, y en especial para aquellos fieles que han ido asiduamente al pabellón, en muchas ocasiones una minoría para poco a poco ir creciendo la asistencia, que tuvo en la visita de Marc Gasol su culmen con el pabellón lleno.

Además del descenso de categoría, consumado hace una semana en la penúltima jornada con la derrota en Lleida a la victoria de Iraurgi, el club ha recibido otro duro golpe al perder a su patrocinador principal, Palmer. La inmobiliaria mallorquina ha estado siempre al lado del club como colaborador y hace dos temporadas dio un paso adelante para ayudar a la viabilidad del club en LEB Oro, tras la salida de Gabriel Subías y la fuerte inyección económica del proyecto anterior junto al grupo Barceló con la marca "B The Travel Brand".

En aquel momento, la familia Palmer decidió asumir el mayor peso del patrocinio por lo que el club pasó a llamarse Palmer Alma Mediterránea Palma.

El proyecto deportivo fue muy arriesgado pero saíó muy bien la primera temporada. El club se asoció a un agente, Igor Crespo, representante de Álex Abrines, que trajo algunos jugadores además de una compensación económica. Sin embargo, era un proyecto cortoplacista y se tenía asumido. El equipo tuvo jugadores de alto nivel como Harrell, Kullamae y acabó jugando playoff.

Sin embargo esta temporada las cosas no fueron igual. Los jugadores aportados por la agencia no fueron un acierto, con un equipo casi nuevo otra vez renovando plantilla cada temporada alguna vez el batacazo va a suceder. No empezó bien el curso con la marcha de Kike Fernández por motivos personales, el ayudante de Álex Pérez y Pau Tomàs en la dirección era el director deportivo en la sombra, además del trabajo técnico de Pepe Laso por las mañanas.

El propio presidente Guillem Boscana reconocía en Deportes Cope que este año las apuestas de la agencia habían sido fallidas, aunque no es la única razón ya que tan solo fueron tres jugadores, Fjellerup, Ruesga y Lundqvist. La jugada con el sueco además fue dolorosa, tras dos años lesionado el base se marchaba a Oviedo a mitad de temporada causando un gran malestar y la ruptura con la agencia por parte del club.Unas declaraciones de Laso tampoco ayudaron, criticando el proyecto con Crespo y tildándolo de fracaso.

El cambio de cromos sin embargo resultó una bendición, porque llegaron Van Beck y Brown, dos grandes anotadores, el pívot Pavelka que daba un gran salto de calidad al equipo en la pintura, y el ala-pívot Cosialls. El equipo era otro y compitió más que dignamente en una segunda vuelta de esfuerzo conmovedora. El equipo creyó en la salvación hasta el final, hasta cuando no hubo remedio.

El futuro.-

El presidente Guillem Boscana ha dicho esta semana en Deportes Cope Baleares que se va a intentar hacer el mejor proyecto posible en LEB Plata, de momento no ayuda quedarse sin patrocinador principal. Boscana y su directiva explorarán las posibilidades con el resto de patrocinadores para tratar de hacer un proyecto en una categoría que tiene igualmente muchos gastos y menos ingresos.

Boscana se muestra escéptico en Deportes Cope sobre la posible renuncia de algún equipo de LEB Oro, en cuyo caso tendría que ser el mejor clasificado de los descendidos es la segunda opción, el primero es el que pierda la final de ascenso.