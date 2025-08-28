"Era imposible que Gonzalo siguiera en el RCD Mallorca"

Gonzalo García Torres es el jugador de moda en el Real Madrid. En los últimos meses, el canterano blanco se ha ganado el cariño de su afición y el respeto de sus compañeros con sus actuaciones y sus goles decisivos, como en el reciente Mundial de clubes en el que anotaba nada menos que cuatro tantos.

Un excelente delantero que se ha hecho hueco en la primera plantilla del Real Madrid, lo que es tarea titánica para cualquier canterano de la casa blanca. Este sábado, Gonzalo podría tener minutos ante su ex equipo, el RCD Mallorca. Es lo más curioso de la carrera del delantero madrieño, porque Gonzalo tiene pasado bermellón, un pasado efímero pero importante en su carrera.

Era en la temporada 2019-20 cuando el cadete Gonzalo aterrizaba en Son Bibiloni tras venir a Mallorca por razones familiarse. Lo sabe bien Carlos Paniza, entonces en la captación de jugadores del RCD Mallorca y que había sido ojeador del Real Madrid.

Paniza explica en DEPORTES COPE BALEARES cómo fue todo: "fue un poco por casualidad, era mi primer año en el Mallorca tras 13 años en el Real Madrid. Me llamaron diciéndome que el padre quería hablar conmigo, era el director de Iberostar y que estaba con la familia aquí, cada fin de semana tenía que viajar a Madrid y le resultaba pesado. Me comentó la idea de traer su hijo aquí. Los informes eran inmejorables, jugaba de extremo, lateral. Acepté desde el minuto uno, hablé con Maheta Molango y Javi Recio y adelante. El Real Madrid sólo puso la condición de que al cumplir 16 años y se le hiciera contrato ellos se quedaban un derecho de tanteo. Acaba la temporada, me vuelvo a reunir con el padre y me planteó una cosa que visto con el tiempo acertó. En aquel momento me pareció lógico. Me dijo que la idea era enviar a Gonzalo a Estados Unidos a estudiar, la carrera del futbolista son 10-12 años, puede ganar en el primer equipo del Mallorca, ¿300.000 o 400.000? Pero trabajando con una buena carrera lo va a ganar. El único sitio en el que puede ser profesional es en el Real Madrid me decía. Hizo un gran año en el Mallorca, con el B le ganaron la liga al A y le ofrecieron volver al Real Madrid. Estuvo con Luka Romero, Rafael Obrador, él aceptó volver pero no fue a Valdebebas sino a casa de la abuela. A partir de ahí su crecimiento fue espectacular".

Sobre cómo era como jugador, "un compañero súper educado, no le veía aún ese potencial, no jugaba como delantero sino como extremo, su crecimiento en Valdebebas ha sido brutal tanto físico como de mentalidad" indica Carlos Paniza.

A la pregunta que muchos se pueden hacer, por qué el Mallorca no le aprovechó o le convenció para seguir en Son Bibiloni, Paniza responde que "no había ninguna opción de que siguiera en el Mallorca, todo era de palabra para que en el momento en el que el Real Madrid quisiera recuperarlo fuera así, el padre tenía claro que si tenía alguna posibilidad de ser profesional su hijo, era en la casa blanca".