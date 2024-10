Jordi Horrach: "El RCD Mallorca trabaja en recuperar el fútbol femenino"

El presidente de la Federación Balear de Fútbol (FFIB), Jordi Horrach, hace poco que ha estrenado el cargo, pero en este tiempo ha renovado la junta directiva, ha puesto un nuevo responsable al frente de la Mutualidad, ha nombrado nuevos seleccionadores y presidente del comité de árbitros, ha presentado junto al Consell de Mallorca un plan contra la violencia, con mensajes en el uniforme de los árbitros, ha ampliado el contrato con Eivo TV para captar imágenes de los partidos.

Y en su paso por Deportes Cope Baleares este jueves desde el Hotel Valparaíso ha ampliado algunos de sus planes. Pero lo que más ha sorprendido ha sido la revelación de que el RCD Mallorca está trabajando en recuperar equipo femenino. Horrach ha dicho en Cope que ha puesto en contacto al Mallorca con la Federación Española y que el club bermellón tiene claro que lo quiere hacer pero siguiendo sus pasos, sin empezar por el tejado, sino que quiere formar crear una estructura, más que fichar un nuevo equipo senior. "Hay algo sobre la mesa, esta vez va en serio, si no me falla podemos tenerlo en breve. Pero se ha avanzado muchísimo. Por lo que he podido hablar y negociar están por la labor, se lo están tomando en serio. Es una gran noticia para el fútbol balear. Quieren hacer una línea de femenino, ya veremos si este año o el que viene".

Horrach ha detallado su plan más ambicioso, un plan de ayuda económica para los clubes: "Tenemos que optimizar los recursos. Me he comprometido a que en una Asamblea en Enero decidamos cómo y cuándo vamos a repartir esas ayudas, tenemos que ser capaces de llegar a esto después de 20, 30, 40 sin repartir dinero a los clubes por parte de la Federación balear. Mediante ingresos propios para que los clubes más pequeños y todos tengan ayuda porque se lo merecen, porque cumplen con una serie de requisitos. La Federación se ha quedado atrás en muchas cosas. La Federación tiene que mejorar internamente y en ese momento daremos ese salto y los clubes van a cambiar, en lugar de tanta burocracia, van a poder dedicarse a lo que les interesa. Estamos trabajando en esas medidas de cambio que lo llevaremos a cabo con los clubes"