Grenier podría entrar en convocatoria ante el Real Madrid

El último fichaje del RCD Mallorca, Clément Grenier, podría entrar en la convocatoria frente al Real Madrid según ha avanzado Deportes Cope Baleares. El motivo es que el jugador francés ha llegado mejor de lo esperado en lo físico para un futbolista que no ha jugado competición oficial en lo que va de temporada. De no entrar ante los blancos estaría seguro en el banquillo ante el Espanyol.

El fino centrocampista que ha jugado en equipos como el Olympique de Lyon, Roma, Guingamp y Rennes, fue fichado la semana pasada al tener el club una ficha disponible y ser un jugador en paro. Desde la pasada temporada en el Rennes no juega. Era un incógnita cómo llegaba pero sus niveles físicos según apuntan desde el club son mejores de lo que se podía esperar. Se trata de un jugador de gran talento y con capacidad para el gol. Habrá que ver a qué nivel puede ayudar a un equipo en problemas y sin ritmo de competicion. La lesión de Galarreta dejaba una vacante. Por ahora Antonio Sánchez está cumpliendo muy bien de medio centro y ya está recuperado Baba.

Clément Grenier destila ilusión por estar en un nuevo equipo y poder conocer la liga española. "He conocido la Ligue 1 y la serie A y ahora tengo la suerte de conocer La Liga. El RCD Mallorca es un club que me inspira confianza, estoy agradecido. Me han acogido muy bien. Evidentemente existe la barrera del idioma pero intento ir diciendo algunas palabras en español para que me entiendan. Tengo la suerte de tener a Sergio Rico y Amath que me ayudan a la hora de traducir al francés y ayudarme a entender algunas palabras en español. Así será más fácil entenderme con todos y poder entendernos en el campo" afirma en los medios del club.

El centrocampista se muestra ansioso por volver a jugar: "Tengo muchas ganas de debutar con ellos. Es un desafío, cada momento de mi carrera es importante para mí. Jugar en la liga es importante para mí pero lo más importante es mantener al equipo en Primera División. Hay que darlo todo por ello. Quiero ayudar al equipo y esforzarme al 100% por esta camiseta, devolver en el campo la confianza que me han dado".

Además, cree que son "pequeños detalles" los que hay que corregir y que se dé "un giro en el buen sentido muy rápido" para enderezar la situación. "Hay que tener confianza y la cabeza alta y nuestros objetivos en mente".