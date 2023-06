Que la portería del RCD Mallorca será una encrucijada para el club este verano estaba claro ya, pero por si había alguna duda, el portero Dominik Greif lo ha puesto sobre la mesa. El eslovaco ha expresado en el diario Sport de Eslovaquia que no quiere pasar otro año en blanco y que hay que buscar alguna solución con el club.

La situación es la siguiente: Rajkovic es el meta titular, indiscutible en su rendimiento y uno de los pilares de la buena temporada del Mallorca. Rajkovic llegó ante la incógnita del estado de Greif tras una larga convalecencia del eslovaco por una lesión de espalda. El club no podia jugársela ante la incógnita del estado de Greif, que había sido una apuesta del club para la portería en la última etapa de Manolo Reina.

Así las cosas, Aguirre sólo ha puesto a Greif y Leo Román en Copa y en el último partido liguero en el Camp Nou, donde jugó el eslovaco. Es posible que este domingo también como premio juegue Leo Román o repita Greif.

El eslovaco ha dejado claro que no puede permitirse otro año en blanco: "Manolo se fue, pero como yo no estaba sano el club trajo a Rajkovic, que encajaba bien en nuestro sistema defensivo. El equipo no encajaba muchos goles y el entrenador no quiso interferir. Por supuesto no estoy contento con mi situación. No quiero pasar una tercera temporada sin jugar así que ya veremos. Tiene que haber conversaciones con el club para cambiar mi situación".

Hace tiempo que el debate sobre cómo resolver esta situación está sobre la mesa. En el club tienen claro que si hubiera una oferta importante por Rajkovic sería una cosa, pero si eso no ocurre y continúa el serbio, ni para Greif ni para el Mallorca sería positivo que el eslovaco siguiera sin jugar.

Así las cosas y teniendo en cuenta que Greif costó traspaso al club y que no ha jugado, es poco probable que recupere la inversión después de dos años sin jugar, así que una opción podría ser una cesión. Otra cuestión es Leo Román, quien a sus 22 años tampoco se puede permitir otro año en blanco. Necesita jugar, así que habrá que ver cómo encaja la dirección deportiva todas estas piezas.

El calvario de Greif.-

Dominik Greif ha vivido un auténtico calvario en el Mallorca, nadie podía presagiar que su primer año en la isla iba a ser así. Una lesión de espalda que se fue complicando, un túnel en el que no vio la espalda. Se llegó a hablar de problemas de otra índole. Lo cierto es que por protección de datos nunca se especificó demasiado sobre el estado del portero.

Pero Greif ha explicado en el diario Sport algunas cosas: "Se trataba de problemas de salud no futbolísticos, no quiere especificar más. Me atormentaban dolores insosportables por todo el cuerpo. Lo peor fue que los médicos no pudieron llegar a un diagnóstico durante mucho tiempo. Una vez que se suponía que era una banalidad, luego aparecía algún tipo de infección, también consideraron la posibilidad de un cáncer. Mientras buscaban, sufría un dolor insoportable. Después de cierto tiempo, ni siquiera podía moverme sin analgésicos. No podía salir al supermercado ni sacar al perro. De repente dejas de pensar si aún tendrás tiempo de jugar. Más bien, los pensamientos eran si alguna vez volvería a vivir como una persona normal. Era un cadáver viviente. Me alegro de no haberme ahorcado".