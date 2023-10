Suspiro de alivio en el vestuario del Atlético Baleares y en la afición balearica, que si bien no acudió en buen número sí estuvo comprometida con su equipo durante los 90 minutos. Llegó la primera victoria en la jornada 10 ante el Melilla y deja el puesto de colista; ahora con cinco puntos son penúltimos y a cuatro de permanencia.

Un partido muy difícil de digerir para los espectadores, en el que ninguno de los dos equipos propuso más que no pasar apuros atrás, con mucho miedo a perder y en el que los pelotazos y los balones divididos fueron los protagonistas. Tanto fue así que la parroquia balearica se lo tomó hasta con humor en algunos momentos ante tanto patadón, muchas veces sin sentido.

Lo más creativo que se vio en el encuentro fue el inmenso gol de Roberto Alarcón, tras un saque esquina agarró el balón en la parte derecha del ataque y tras buscar ángulo soltó un zapatazo directo a la escuadra derecha de la portería melillense, quitando las telarañas.

De esta forma acababa el equipo de Juanma Barrero con una sequía de cuatro partidos sin marcar.

Como era de esperar, el Atlétic se agarró con uñas y dientes a ese gol y defendió todo lo que pudo, todas esas cosas que decía el técnico que no hacían para poder competir y defender su portería en Primera RFEF. Un juego muy poco agradable de ver pero de pura supervivencia. Los balearicos ya habían mejorado en ese aspecto en Alicante ante el Intercity. Llevan dos puertas a cero, que es lo que quiere su técnico, porque no pueden ir al intercambio de golpes con los pocos goles que marcan.

No es que se jugara en largo, que también, esa fue la propuesta, sino que muchas veces parecía que le regalaban el balón al rival, porque se lo mandaban sin sentido a la defensa rival. Sólo al comienzo de la segunda parte tuvo que intervenir Jero para salvar a los balearicos, una gran ocasión de Dani García en la que achicó bien el meta y rechazó el remate.

Pudo haber cambiado la historia del partido pero afortundamente para los mallorquines no fue así. A partir de ahí, muchas interrupciones, mucho balonazo, gritos irónicos en la grada por el estilismo pero sobre todo mucha alegría por la primera victoria. Los balearicos ahora tienen que visitar al Castilla, duodécimo con 13 puntos. A cuatro puntos de permanencia, no se ha hecho nada pero por algún sitio había que empezar, la primera victoria.





Alarcón se mostraba contento por el gol y los tres puntos: "muy contento, necesitábamos la victoria, el equipo ha hecho un partido muy completo y ha estado sólido en defensa. El equipo se veía que estaba trabajando en las últimas semanas muy bien, confiamos en lo que estamos haciendo, ahí es cuando se ve si está unido un equipo. Encaramos la semana de forma diferente, no podemos parar e ir a por otros tres. No ha estado mal el gol, no".

El extremo tuvo que jugar gran parte del partido como lateral izquierdo por la lesión de Ferroni por un golpe, dos veces tuvo que ser atendido. Así que Alarcón pasó al lateral cuando era el hombre más peligroso en ataque, pero el técnico Barrero no quiso forzar a Forniés, que aún está según dijo algo corto de preparación para tantos minutos, quedaba una hora de encuentro.

Lo que está claro es que las lesiones son un lastre en esta primera parte de campeonato, por uno o dos que recuperan pierden otros tantos. Ayer volvían Jero, Villapalos y Forniés a la convocatoria, jugaron los dos primeros, pero se habían lesionado Juanra y Jorge. Están a punto de volver Ofoli y Miguelete.