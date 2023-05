Giovanni González puede ser la noticia positiva de la semana ante la visita del Cádiz en la jornada 34. Su reaparición no es segura pero el jugador evoluciona bien de sulesión de rodilla y trata de volver cuanto antes para no perderse los últimos compromisos de liga.

No se quieren correr riesgos ni precipitarse y se le observará con atención durante esta semana para ver cómo evoluciona y qué sensaciones tiene. El lateral uruguayo se lesionaba en la previa del desplazamiento a Vigo en un entrenamiento. Sufrió un esguince de rodilla y el pronóstico fue de entre cuatro y seis semanas.

Están dentro del plazo marcado e incluso un poco antes de lo previsto inicialmente por lo que no hay ninguna prisa, teniendo en cuenta además que no es la situación de las semanas anteriores, cuando Aguirre se quedó sin efectivos en defensa por cuatro bajas, y de hecho la semana pasada con las bajas de Raíllo y Maffeo volviía a jugar Antonio Sánchez como carrilero. Vuelve Maffeo esta semana y ya puede contar el técnico además con Augustinsson como recambio, otro jugador que ha tenido mala suerte tras lesionarse con Suecia, porque habría tenido más minutos.

Las bajas en defensa han hecho en las últimas semanas que Aguirre emplee más de lo que pensaba a Denis Hadzikadunic, con buen rendimiento, por cierto, del bosnio. Giovanni ha venido cumpliendo también como defensa central en varios partidos. Con quien no puede contar todavía es con el capitán Raíllo, al que le queda un partido de sanción, y además se recupera de la lesión que le hizo abandonar el partido ante el Athletic.