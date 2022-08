Galarreta: "He trabajado al máximo desde el primer día para cuando llegara este momento"

La primera victoria del RCD Mallorca en esta liga 2022-23 llegaba en Vallecas con goles de Muriqi y Lee en un día redondo en todos los sentidos. Victoria merecida, cero en la portería de nuevo, buen trabajo colectivo, jugadores que siguen mejorando sus prestaciones como Kang-In Lee y finalmente la vuelta a los terrenos de juego del centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta. El eibarrés ha regresado seis meses después de lesionarse de gravedad en el Benito Villamarín tras una entrada desafortunada de Víctor Ruiz.

La entrada en dinámica de grupo sorprendía hace pocas semanas porque los plazos iniciales de recuperación del jugador eran mucho más largos de lo que finalmente ha ocurrido. La exageración en los plazos de recuperación en las lesiones están a la orden del día en el fútbol, pero pocas veces se había visto un desfase tan grande entre lo que se dice y lo que ocurre, cuatro meses. Y es que en el club apuntaban a después del Mundial (Diciembre). El propio director deportivo Pablo Ortells apuntaba esos plazos en su última visita a Deportes Cope el pasado mes de Junio. Las informaciones que llegaban en los últimos tiempos apuntaban que las cosas iban muy bien, de hecho se vio al centrocampista entrenar con balón hace ya un par de semanas.

Javier Aguirre reconocía en Vallecas que había hecho reaparecer a Galarreta antes de lo previsto, que inicialmente había viajado para entrar en dinámica de grupo pero que no tenía pensado que jugara. Sin embargo tal y como iba el partido y en ausencia de Baba por lesión, el técnico dio entrada a Galarreta para tratar de controlar las acometidas del Rayo y tratar de mantener el balón.

El jugador se muestra feliz: "he calentado rápido y estar preparado por si me tocaba entrar, he podido jugar unos minutos después de estos seis meses, una felicidad inmensa de volver a jugar. Estos meses he tratado de trabajar al máximo, desde el primer día hacer todo lo posible para prepararme para este momento. Ha llegado a los seis meses, he podido tener unos minutos y ahora mentalizado para seguir trabajando, ir encontrándome cada día mejor, ponerme más fuerte y ayudar lo máximo posiblle. Ha sido la vuelta soñada, cada tres puntos que consigamos para nosotros es oro, más en estos campos tan díficiles".

Galarreta añadía en los medios del club sobre la visita del Girona que "tenemos una semana entera para trabajar duro y preparar otro partido dificilísimo, ahora a seguir trabajando para lo que toque".