La lluvia no puede con la Cabalgata en Alicante, de momento

El director del observatorio de climatologia de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha confirmado el pronóstico del tiempo para las festividades de los Reyes Magos en la provincia de Alicante. Tras un domingo con precipitaciones que superaron los 150 litros en la marina alta, la lluvia ha continuado de forma persistente durante la mañana de este lunes, 5 de enero.

Incertidumbre para las cabalgatas

La situación para la tarde de este lunes es delicada. Según Jorge Olcina, la posibilidad de celebrar las cabalgatas en la tarde del día 5 “está bastante comprometido”. Aunque los modelos meteorológicos apuntan a que podría haber un intervalo sin precipitaciones a mediodía, se espera una segunda oleada de lluvias por la tarde-noche, lo que genera una “mucha incertidumbre para la tarde de reyes”.

Está bastante comprometido la posibilidad de desarrollo de una cabalgata" Jorge Olcina Director del Observatorio de Metereología de la UA

Nieve a la vista en el interior

El protagonismo irá pasando a una masa de aire frío en las próximas horas. Jorge Olcina ha señalado que la combinación de esta masa fría con la borrasca Francis podría provocar que las precipitaciones, a partir de las ocho o nueve de la tarde, se conviertan en nieve. Estas nevadas afectarían a las montañas del interior de la provincia, como las de El Comtat y el Alcoià, así como a los valles de las dos Marinas, que podrían ver sus cumbres teñirse de blanco.

Llegan el anticiclón y el frío

Así, las jornadas del 5 y 6 de enero estarán marcadas por la inestabilidad, los cielos grises y un descenso de las temperaturas. Sin embargo, el panorama cambiará a partir del martes por la tarde. Según el climatólogo, “se instalará una situación de anticiclón” que estancará el aire frío por las noches, lo que provocará registros de temperatura bastante bajos a primeras horas de la mañana durante el resto de la primera semana de enero.

Horario a tener en cuenta