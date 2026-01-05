Los vecinos de María Auxiliadora entregan su carta de Reyes a la alcaldesa de Huesca

La Asociación de Vecinos del barrio de María Auxiliadora de Huesca ha cumplido un año más con su tradicional entrega de un regalo de Reyes a la alcaldía. En esta ocasión, la alcaldesa, Lorena Orduna, ha recibido una carta de Reyes que, con un tono irónico, recoge una larga lista de reivindicaciones y sugerencias de mejora para el barrio.

Peticiones en urbanismo y servicios

La misiva, elaborada a partir de las quejas y propuestas que los propios vecinos han hecho llegar a la asociación, incluye un amplio abanico de áreas. Entre las demandas se encuentran mejoras en aceras, pasos de cebra y mobiliario urbano. El presidente de la asociación, Javier Moreno, ha sido el encargado de informar sobre el contenido de esta carta, que ha sido entregada formalmente en el Registro del Ayuntamiento.

Las quejas también se extienden a los servicios públicos. Los vecinos señalan el cierre por las tardes de la biblioteca de la plaza Luis Buñuel, de la que hacen uso habitual, así como el cierre en verano de la piscina Almeriz. Estas peticiones reflejan la preocupación de los residentes por la calidad de los servicios en su entorno más cercano.

La movilidad como punto clave

Uno de los apartados más destacados de la carta es el referente a la movilidad. Javier Moreno ha explicado que “aparecen un montón de cuestiones, relacionadas con las marquesinas de los autobuses, con sus horarios y frecuencias”. La necesidad de ajustar el transporte público es una de las principales preocupaciones de los residentes.

Hay personas mayores que creen que debería haber más horarios contando con los horarios de las consultas externas del hospital San Jorge" Javier Moreno Presidente de la Asociación de Vecinos de María Auxiliadora

En este sentido, la carta subraya la importancia de adaptar las líneas de autobús a las necesidades de la gente mayor. Según ha detallado Moreno, “hay personas mayores que creen que debería haber más horarios contando con los horarios de las consultas externas del hospital San Jorge”. Esta demanda busca facilitar el acceso de los mayores a servicios sanitarios esenciales.

Una tradición con ironía

Esta iniciativa no es nueva. En años anteriores, la Asociación de Vecinos de María Auxiliadora ha entregado a los alcaldes de Huesca otros regalos con carácter reivindicativo, siempre desde la ironía. Entre ellos se cuentan un Monopoly, una caja de bombones, una agenda o un calendario, todos ellos para visibilizar las necesidades del barrio.