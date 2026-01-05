El pianista Juan José Muñoz Cañivano vuelve a Granada con 'Cuadros de una exposición'

El pianista Juan José Muñoz Cañivano arranca su temporada en el Auditorio Fundación Caja Rural Granada con un concierto gratuito. La cita tendrá lugar el próximo sábado 10 de enero a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo disponible.

Un programa de virtuosismo

El programa del concierto, titulado ‘Cuadros de una exposición’, se dividirá en dos partes. En la primera, el pianista interpretará la Fantasía en Do M. KV.475 de Mozart y la Sonata en La M. DV784 de Shubert, mientras que la segunda estará dedicada íntegramente a la obra homónima de M. Moussorgsky.

El reconocido pianista nos sorprende con una programación totalmente renovada" Poli Servián Responsable de la Fundación Caja Rural

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la que ha calificado como "una cita cultural consolidada". Según Servián, "el reconocido pianista nos sorprende con una programación totalmente renovada" cada año. Además, ha subrayado que esta iniciativa "refleja el compromiso de la Fundación con la difusión cultural y con la creación de espacios accesibles".

Por su parte, Juan José Muñoz Cañivano ha agradecido la confianza de la Fundación tras más de treinta años de colaboración y ha asegurado que es "un honor" volver a subirse al escenario del auditorio.

Una vida dedicada al piano

Nacido en Barcelona, Muñoz Cañivano cuenta con una notable trayectoria concertística que inició a los seis años. Galardonado en certámenes como el Concurso de Piano de Catalunya, ha colaborado con figuras de prestigio como el Cuarteto Kocian de Praga y ha actuado en los principales festivales del país.