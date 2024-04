La Fundación Rafa Nadal, premio Laureus del deporte

La Fundación Rafa Nadal ha recibido el Premio "Laureus Sport for Good" en una ceremonia celebrada anoche en Madrid y repleta de grandes figuras del deporte. La directora de la Fundación, Maria Francisca Perelló, esposa del tenista, recogía junto a Rafael el bonito trofeo que acredita a la Fundación como acreedora de este reconocimiento a una entidad que ayuda a miles de jóvenes en riesgo de exclusión. Sobre el escenario para recoger el Laureus sport for good, Perelló y Nadal coincidían con Raúl González, Emilio Butragueño o el actor Andy García.

Fundada en 2010, el inspirador trabajo de la Fundación, que ayuda a cambiar las vidas de más de 8.000 jóvenes en situación de vunerabilidad en España e India compartió el escenario con algunos de los principales atletas del mundo en la 25ª edición de los Premios Mundiales del Deporte Laureus.

En el capítulo masculino Djokovic se lleva el premio por cuarta vez, hasta en eso compiten Nadal y él pues el mallorquín también se lo ha llevado en cuatro ocasiones. El serbio firmó un año de ensueño con siete títulos, entre ellos tres Grand Slam, Abierto de Australia, Roland Garros y US Open. En el capítulo femenino el Laureus fue para Aitana Bonmatí.

La Fundación responde, según recuerda en su historia, "al deseo de Rafael y Ana María, su madre, de contribuir a un mundo mejor. Ellos se consideraban muy afortunados y querían aportar su granito de arena y devolver a la sociedad el cariño y apoyo recibido".

La Fundación Rafa Nadal está liderada por la directora María Francisca Perelló, y fomenta el espíritu de equipo, el respeto y el esfuerzo a través de la participación de los niños, niñas y adolescentes que atiende, en proyectos educativos y deportivos. Al proporcionar oportunidades equitativas a sus beneficiarios, ayuda a derribar barreras que obstaculizan la inclusión social.

La directora, María Francisca Perelló agradecía el Laureus: “Es un honor increíble recoger este premio en reconocimiento al trabajo realizado en la Fundación Rafa Nadal. Es un testimonio de los esfuerzos combinados de nuestro equipo comprometido, tanto en España como en India, que han ayudado a generar cambios significativos en la vida de los jóvenes. Cuando veo a los otros cinco nominados para este premio, y el trabajo transformador que están haciendo para difundir los valores de Laureus Sport for Good, demuestra el poder del deporte para transformar la sociedad”.

Rafael Nadalse mostraba orgulloso:“Estoy increíblemente orgulloso de que el trabajo de la Fundación Rafa Nadal, y la dedicación y compromiso de todos los involucrados, haya sido reconocido con un premio Laureus. Incluso en un deporte individual como el tenis, sé que nada se puede lograr sin un equipo fuerte y solidario. Mi red de apoyo me ha ayudado a lograr éxitos en la cancha y es esa misma creencia colectiva y enfoque unido la que ha impulsado el trabajo de la Fundación Rafa Nadal. A través del deporte y la educación, hemos podido mejorar las vidas de tantos niños, niña, jóvenes y sus familias en España e India. Este premio es un reconocimiento a los esfuerzos de todos los involucrados que han encarnado la creencia expresada por Nelson Mandela en la primera edición de los Premios Mundiales del Deporte Laureus en 2000, de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo”.

Más sobre la Fundación.-

La Fundación Rafa Nadal reconoce el papel vital que desempeñan las familias de los niños, niñas y adolescentes que atienden tanto dentro como fuera de la cancha. Las familias de los jóvenes que asisten a cualquiera de los tres Centros Fundación Rafa Nadal – en Palma, Madrid y Valencia – reciben las herramientas para establecer un entorno familiar positivo, complementando el trabajo realizado en el proyecto. Al facilitar el acceso al deporte a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, los centros son un lugar donde se sienten valorados y pueden prosperar. Estos jóvenes y sus familias reciben apoyo integral en tres áreas clave: educación, deporte y apoyo psicosocial.

La ciudad india de Anantapur es una de las más pobres del país – un lugar donde la división social y la desigualdad de género siguen siendo prevalentes. Cada año, la Nadal Educational Tennis School (NETS) atiende a más de 250 menores de comunidades desfavorecidas en la zona. Ofrece entrenamiento regular de tenis, oportunidades para que los jóvenes mejoren sus habilidades en inglés e informática, además de ofrecer un suplemento nutricional diario y cobertura básica de salud. Es un testimonio del proyecto que muchos de sus estudiantes se unen al equipo como voluntarios, convirtiéndose en modelos a seguir para la próxima generación.

Otros proyectos transformadores incluyen Más Que Tenis, una colaboración con Special Olympics que apoya a jóvenes con discapacidad intelectual a través de entrenamientos regulares de tenis. Atendiendo a 29 escuelas en toda España, este programa proporciona una plataforma en la que más de 350 deportistas que enfrentan desafíos diarios inmensos, puedan brillar. El proyecto Play All trabaja en barrios vulnerables de la ciudad de Barcelona, proporcionando entrenamiento de tenis y educación basada en valores a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Finalmente, Study&Play es un programa de becsas que apoya a estudiantes y deportistas que desean continuar sus estudios superiores en universidades Estados Unidos.

El gran momento entre Alcaraz y Djokovic.-

Novak Djokovic recibía el Laureus al mejor deportista del año. Al cruzarse con Carlos Alcaraz se produjo este divertido momento en el que ambos se reconocía la elegancia en una gran noche para las figuras del deporte. Djokovic finalmente no participará en el torneo de Madrid, mientras Rafa Nadal intentará progresar en su recuperación tras su reaparición en el Godó.

Djkovic ha dicho sobre su reconocimiento que "se me pone la piel de gallina si pienso en el impacto de los deportistas".

