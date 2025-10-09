COPE
Fallecen dos motoristas tras un accidente de tráfico en la carretera del aeropuerto de Málaga

Las víctimas son los dos ocupantes de una motocicleta. El accidente ha provocado el cierre de la MA-21 en dirección Torremolinos

Imagen de las 7.56 horas, con retenciones de la MA-21 que afectan a avenida Velázquez sentido oeste
Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el

1 min lectura

Los dos ocupantes de una motocicleta, uno de ellos un hombre de 43 años, han fallecido este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Velázquez (MA-21), en Málaga capital.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, los hechos han tenido lugar sobre las 06.55 horas en la citada vía.

AVISOS AL 112

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido avisos alertando del accidente. De inmediato, han dado aviso a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y 061.

Tras el suceso, según ha señalado el Área de Seguridad del Consistorio, la vía permanece cortada en sentido Torremolinos, a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeropuerto

Por su parte, desde Tráfico han añadido que han habilitado un desvío por la vía de servicio y han pedido precaución en la zona.

