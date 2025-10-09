COPE
Podcasts
Deportes COPE en Murcia
Deportes COPE en Murcia

José Ruiz: "Este debería ser el año de UCAM Murcia CF. Tenemos que hacernos fuertes en casa"

El lateral diestro del conjunto universitario repasa en COPE Murcia lo  que está siendo el comienzo de temporada. El valenciano destaca que "toca sumar de tres, sobre todo en BeSoccer La Condomina"

José Ruiz
00:00
Descargar
V.C.G.

José Ruiz, jugador de UCAM Murcia CF

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 09 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking