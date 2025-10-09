Marcus Cooper aconseja a los jóvenes sobre alimentación en las jornadas del Consell de Mallorca

"¿Alguna vez os habéis preguntado si lo que coméis es lo que vuestro cuerpo necesita?" Una pregunta sencilla formulada a unos jóvenes pero que vale para cualquier persona.

La pregunta iban dirigidas a los jóvenes que participaban en las jornada sobre nutrición con el triple medallista olímpico Marcus Cooper, quien promueve la superación personal a través de su "plan Cooper", en una jornada dirigida al deporte escolar federado, promovida por el Consell de Mallorca.

De hecho no es el primer deportista que trata de ayudar con estas cuestiones, nada menos que Pau Gasol, quien desde hace años que promueve la prevención contra la obesidad infantil. Lo de Marcus va más allá de el aspecto alimentario.

El piragüista por cierto tiene una agenda de lo más repleta, ayer mismo era homenajeado por la Policía Nacional en su gran día, ya que el deportista colabora con la prueba deportiva de la Policía en Palma entre otras colaboraciones, y este jueves estará en la presentación del Ciutat de Palma de piragüismo que va a disputar este sábado en el Par de la Mar.

Marcus Cooper emprendió este camino a través de su plan de ayuda a deportistas o personas en general que quieran mejorar su calidad de vida, lo que llamó "Plan Cooper" y que explicó en DEPORTES COPE BALEARES.

Ayudando a los jóvenes.-

Ahora, Cooper ha participado invitado por el Consell de Mallorca en el cierre del programa nutricional con la mesa redonda "Trastornos de la conducta alimentaria en el deportista escolar federado", que ha tenido lugar en el Parque de Nuevas Tecnologías Ambientales de Mallorca.

Han participado más de un centenar de asistentes con la participación de cuatro profesionales y especialistas: Patricia Muzquiz, psicóloga; Alejandro Benito, nutricionista; Álvaro Gayoso, preparador físico y Marcus Cooper.

Han estado presentes el vicepresidente segundo y conseller de Medi Ambient, Medi Rural y Esports del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, y el director insular de Deportes, Toni Prats.

Los contenidos tratados desde el punto de vista profesional de la nutrición, el deporte y la educación física o la salud mental, han analizado los pensamientos impulsivos, las decisiones tomadas por ignorancia. También los trastornos que se pueden llegar a producir a causa de la presión para controlar el peso graso, en situaciones de entrenamiento y de competición.

Los ponentes también han puesto el foco en señales de alarma y estrategias de intervención. Desde el punto de vista del ejercicio físico, se han expuesto diversos métodos adecuados para perder peso, y se han mencionado los errores comunes y los mitos existentes.

El Consell de Mallorca ha trasladado estos meses a las aulas de los institutos, diferentes actividades didácticas a través de un programa que ha constado de charlas y talleres sobre esta materia con nutricionistas.