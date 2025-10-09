La Hermandad de la Virgen de la Cabeza presenta el cartel y los actos del Centenario de la Coronación de la Patrona de Zújar

La Hermandad de la Virgen de la Cabeza, de Zújar, ha presentado el cartel conmemorativo del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Cabeza, Patrona de la localidad, que se va a celebrar el 25 de abril de 2026. El acto ha tenido lugar el miércoles, 8 de octubre, en el Obispado de Guadix y ha contado con la presencia y la intervención del obispo accitano; el hermano mayor; el secretario de la Hermandad; y el párroco de Zújar. Además del cartel, se han anunciado algunos de los actos que se han programado para ese día grande y durante los seis meses que faltan para tan esperado acontecimiento.

Mons. Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, ha agradecido que se haya hecho esta presentación en el Obispado, expresando así que la Hermandad quiere invitar a toda la diócesis y hacerla partícipe de todo lo que se está viviendo ya en Zújar con este acontecimiento. Además, ha recordado que la coronación canónica fue en 1926, a petición del párroco Antonio González, y que fue coronada por el entonces obispo de Guadix, Mons. Ángel Marquina y Corrales. Aquel fue un acto, dijo Mons. Orozco, “que va mucho más allá de poner una corona, porque era la expresión de amor de siglos y de todo un pueblo, que esta hermandad, ahora, en 2026, tiene la responsabilidad de seguir dilatando”.

También agradeció el obispo el esfuerzo con el que se está preparando todo, que comenzó hace ya unos meses y que incluye “todo un plan pastoral para el centenario, con catequesis, charlas culturales, encuentros festivos y litúrgicos, Eucaristías… muchísimos actos”. Incluso, reconoció el obispo que se ha hecho “la petición oficial de convertir la ermita de la Virgen de la Cabeza, en el cerro Jabalcón, en santuario diocesano”.

Tras el obispo, habló el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, José Antonio Martínez, quien recordó algunos de los actos que se están organizando. Destaca, dijo, la Misa de Coronación del Centenario, que será el 25 de abril de 2026, en el mismo lugar donde se hizo la coronación hace 100 años. Estará presidida por el obispo, D. Francisco Jesús Orozco. También se va a ofrecer una corona de oro a la Virgen de la Cabeza, hecha con los donativos y las joyas de oro que los zujareños han entregado, y que recordará a la primera corona de la Virgen, que se perdió en la Guerra Civil. La corona la está haciendo el platero Manuel Casiano. Y, además, refirió que se ha hecho un cuadro-cartel conmemorativo de este gran acontecimiento para Zújar y para toda la diócesis.

El secretario de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, de Zújar, Hilario Montoya, fue el encargado de presentar el cartel, que es una pintura al óleo, hecha sobre una tabla montada en bastidor, realizada por el pintor sevillano José Cabrera Lazo de la Vega. Representa a la Virgen de la Cabeza, con el Niño, sobre el cerro Jabalcón y el pueblo de Zújar. Como dijo el secretario, “este cartel no es solo una obra pictórica, sino un testimonio de fe y memoria colectiva. Resume 100 años de devoción, historia y compromiso de un pueblo con su Virgen, proyectando a la vez la gran espiritualidad de la celebración que viviremos en 2026”.

También habló el párroco de Zújar, Valeriano Plaza, que anunció que además se va a realizar, como preparativo de este centenario, una Misión Popular, como la que hubo hace 100 años en Zújar. Será “una Misión Popular que va a recorrer todas las casas de la villa de Zújar, con la que se quiere fomentar el cariño a la Virgen, el rezo del Santo Rosario y, sobre todo, renovar la fe, una fe que en Zújar está muy presente, muy viva y late por la Virgen de la Cabeza, para que se viva de una manera un poco más concreta y que se revitalice”, dijo el párroco. E invitó a toda la diócesis a visitar Zújar y a rezar ante la Virgen de la Cabeza, pues la iglesia estará siempre abierta y se podrá subir al camarín.

Terminó la presentación de los actos de coronación el obispo, recogiendo esa invitación a toda la diócesis a participar el 25 de abril de 2026 en la Misa de Coronación y en la procesión que habrá ese día. Una invitación que la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, de Zújar, ha querido hacer visible presentando estos actos en el corazón de la diócesis, en el Obispado