Controlado el incendio en el Polígono Industrial de El Portal que tanto alarmó en Jerez por la negra columna de humo visible en toda la ciudad

Efectivos del Consorcio de Bomberos del parque de Jerez de la Frontera han controlado el incendio declarado este miércoles en la chatarrería del Puente del Duque, en el Polígono Industrial El Portal, que tanto alarmó al generar una llamativa columna de humo negro visible desde todos los rincones en la ciudad. Material exterior y neumáticos fueron pasto de esas llamas.

Los trabajos de extinción comenzaron a primera hora de la tarde y comenzaron por el desalojo de algunas naves próximas a la afectada por prevención y ante una posible toxicidad del humo. Pero, como se informó desde el propio Consorcio, no ha habido que lamentar heridos derivados del incendio que, aunque continuó con alguna actividad a lo largo de toda la noche, ya está controlado.

El fuego fue confinado en un determinado perímetro de la zona, por lo que no existió en ningún momento riesgo de propagación hacia zona alguna de viviendas, aunque como medida de precaución se hizo un llamamiento a la población para que no se acerque a la zona, y que los residentes de lugares próximos intentaran permanecer en sus casas con las ventanas cerradas.