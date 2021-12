"Fichajes" de invierno asegurados en el RCD Mallorca

El RCD Mallorca "ficha" seguro en el mercado invernal con la recuperación de sus lesionados. Es el propio entrenador, Luis García Plaza, el que considera la recuperación de estos jugadores como "fichajes". Algunos de esos jugadores llevan poco tiempo lesionados pero otros son lesionados de larga duración.

El caso más significativo es el del central Antonio Raíllo, que se ha perdido toda la primera vuelta por lesión y que fue intervenido en el tobillo. Además de Raíllo, otro central fue baja en Granada, Russo, aunque ya no se informa sobre el estado de los jugadores según dijo el técnico por prohibición expresa al club por protección de datos.

Otros jugadores apenas han podido contar para el entrenador como Kubo, lesionado en el Bernabéu y que estuvo dos meses fuera, ahora felizmente reincorporado y dando ya destellos de su clase. Además, el portero Greiff entre unas cosas y otras, fuera por covid o por lesión de espalda, y que Reina por ahora es el portero titular cuando ha estado disponible el eslovaco, tampoco se le ha visto.

Jugadores como Amath y Lago han tenido una presencia testimonial. Ambos lesionados, si bien el segundo estaba lejos en la rotación del equipo y no ha contado mucho para el técnico cuando ha estado sano. Pero en su último viaje con la selección de lesionaba. Lo de Amath es un caso más difícil de explicar y tiene que ver con una herida en el pie según dijo el técnico en su día. Joan Sastre ha caído en los últimos días pero es de poca importancia y se espera que esté a disposición del técnico en el regreso.

Y queda el caso de Matthe Hoppe, el delantero estadounidense se lesionó también de gravedad en un entrenamiento y se supone que para Enero estará disponible.

El propio técnico, Luis García Plaza, se mostraba ansioso por tener a estos jugadores y aliviado por ver el final de este proceso: "nos faltan jugadores, esperemos traer algo y seguro que vamos a traer en el mercado de invierno, me explico: recuperamos a Raíllo, a Hoppe, a Amath, a Greiff, a Take que apenas le hemos tenido... Son fichajes del mercado de invierno que vamos a tener. Hay que valorar lo que hemos hecho, hemos estado en Granada con siete bajas de nuevo y no lo cuenta nadie. A partir de Enero y Febrero vamos a recuperar a bastantes jugadores que nos van a ayudar bastante".