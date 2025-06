El Fibwi Palma es de Primera FEB, regresa tres años después de perder la LEB Oro

Tenía que hacerse y se hizo. No ha sido fácil, ni mucho menos, volver a la categoría perdida. Pero el Fibwi Palma lo ha conseguido tras mucho sufrimiento, en una temporada esculpida en piedra, porque ha habido que picar piedra para conseguir el ansiado ascenso a Primera FEB, la antigua LEB Oro, la categoría perdida hace tres años. Y lo hizo ante un equipo que también había bajado el mismo año, Lobe Huesca la Magia (80-70).

El Imprenta Bahía San Agustín tenía como objetivo claro el ascenso desde que perdiera la categoría, la LEB Oro, la que la había permitido ser la representación balear más alta en el baloncesto balear durante ocho temporadas consecutivas.

En una temporada con vaivenes, con momentos de crisis, con un equipo irregular que era capaz de combinar en un mismo partido momentos vibrantes con ausencias inexplicables, el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Cano se ha ido haciendo fuerte. Han llegado piezas que han mejorado el modelo original, como Cunningham pero sobre todo como el argentino cedido por Estudiantes Giovannetti. También tuvo que ocurrir que mejoraran su versión algunos jugadores exteriores como Franco Miller y Brian Vázquez. Clave este último en todos los momentos importantes de la temporada porque el puertorriqueño ha sido ese jugador que se viene arriba en los momentos en los que la muñeca puede temblar.

Y es que no faltó a su cita con la batalla final Brian Vázquez Arriaza, aunque de explosión tardía el escolta aparecía en el partido con sus triples y su carácter competitivo para acabar de soldar un triunfo que en el tercer parcial apuntaba que podía complicarse. Sin embargo, el Fibwi Palma ha demostrado ser un punto mejor que su bravo rival, el histórico Huesca.

En un Palau de Son Moix entregado no tan sólo por los 3.500 aficionados, entre ellos una pequeña grada entusiasta de los visitantes, sino por cómo vibraba el palacio con cada canasta del Palma, un contraataque o con un tapón espectacular de Patrick Santos Spencer.

Sin embargo, hasta llegar a buen puerto tuvo que haber alguien que remara en un equipo aplicado en defensa, y éste fue el ala-pívot Jon Ander Aramburu, un jugador que ha sido cumplidor pero que ha sido en este último acto cuando emergía como jugador determinante. Aramburu hizo su mejor partido el día de la verdad, lideró al equipo en los dos aros, reboteó, robó para salir al contraataque, metió un triple, se dejó una ceja que le hizo sangrar y ponerse una cinta que acabó siendo icónica, para siempre quedará la cinta del ascenso, podrían subastarla incluso. El vasco acabó con 19 puntos, 7 rebotes y 30 de valoración.

El Bahía regresa a donde le corresponde y lo hace por el camino largo tras finalizar tercero la liga regular, un ascenso que ha costado mucho y que casi coincide con el cumpleaños de su presidente, Guillem Boscana. Lo hace semanas después del ascenso de su nuevo vecino, el Palmer Basket Mallorca, por lo que seguirá el derbi de Palma, ahora en Primera FEB.

Pablo Cano: "Ha sido clave estar siendo positivos y el carácter".-

"Agradecer a este grupo de jugadores maravillosos que me dieron la oportunidad de dirigirlos, de exigirles y cuidarles. Han formado un grupo maravilloso con trabajo y compañerismo, bancar también en momentos duros de la temporada y estar positivos, entender que la solución siempre está dentro del equipo. Les agradezco a todos, cada uno ha sido profesores. También el carácter que se tuvo en determinados momentos. En segundo lugar a Martí Vives, es el gran hacedor de todo esto, tuvo una visión, que esto era posible. Tomó decisiones muy difíciles a principio de temporada, se ha demostrado que ha sido un acierto. En tercer lugar a toda la afición, presidente, a todos los que lo hacen posible y patrocinadores".

La emoción del técnico.-

Cano se emocionaba en su valoración sobre el ascenso, era su primera experiencia como primer entrenador en España. "Agradecer a todos los mentores para asumir esta primera experiencia en el exterior" decía entre lágrimas. "Sin ellos no saldría con ese temple y capacidad y tantos otros entrenadores que me abrieron la puerta para ver entrenamientos. Yo no fui jugador, tenía que aprender mirando, es ese sueño entrenando a mis compañeros de clase a los seis años, hoy es realidad, agradecerle a mis padres, mi familia, mi hermana, mi mujer y su familia. Deseando poder darles un abrazo y llorar con ellos tranquilo. Qué difícil es agradecer a veces por lo que te genera adentro y no quebrarse".