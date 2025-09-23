El Fibwi Mallorca inicia una temporada "llena de ilusión" aunque con el contratiempo de la lesión de Beraza

Arranca el baloncesto en una temporada de ilusiones renovadas para el baloncesto balear, que cuenta con tres equipos en la segunda categoría nacional, la Primera FEB, antigua LEB Oro. Hestia Menorca, Palmer Basket Mallorca y Fibwi Mallorca se estrenarán este fin de semana.

El Fibwi, Imprenta Bahía San Agustín, es el club más longevo y el que más temporadas estuvo en la LEB Oro, ocho, ante proyectos incipientes como el menorquín y el otro palmesano de Palmer, que ha tenido una trayectoria meteórica.

En el caso del Fibwi, son 44 años de club y un regreso a la Primera FEB muy deseado tres años después de descender de la LEB Oro. El equipo se presentaba repitiendo acto en las Bodegas Blanca Terra para una temporada "llena de ilusión" en palabras de su histórico presidente, Guillem Boscana.

La expectativa es poder competir como se ha hecho en los partidos de pretemporada ante Menorca y Palmer, en una "mini ACB" como indica el propio mandatario, debido a los presupuestos y ambiciones de equipos como los que hay en la categoría, como Movistar Estudiantes, Leyma Coruña, Súper Agropal Palencia, Ourense, Mombus Obradoiro o Inveready Gipuzkoa.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, el equipo podría haber perdido por algún tiempo al ala-pívot Xabier Beraza, que se lesionaba en el encuentro ante el Hestia Menorca en el trofeo Illes Balears del pasado domingo.

Boscana indica que "tanto un partido como el otro han sido buenos, no parecía que estuviéramos en pretemporada. Ha habido muchos detalles que son los que espero tengamos durante la temporada. Los transatlánticos irán a la suya, pero en nuestra liga hemos demostrado que podemos competir. La palabra clave es ilusión y esto nos debe servir para suplir carencias".

Sobre la lesión de Beraza decía que "no soy muy optimista porque se giró la rodilla, espero que no sea lo que nos tememos. En el mismo lugar a Suscavcevic le pasó lo mismo, he pensado en seguida en ello y ojalá Xabi nos pueda ayudar".

Por su parte, el técnico Pablo Cano indica que "nos falta tiempo obviamente, yo llegué algo tarde por el Europeo pero mi asistente hizo un gran trabajo. El equipo llega para dar batalla para el primer partido. El objetivo es ser los campeones en las ganas, en el día a día y en primer lugar lograr la permanencia, luego ir a por nuestro sueño. Tenemos un equipo de soñadores y esperamos hacer un gran torneo y marcar tendencia en la liga. Hay que dominar las emociones y los pensamientos".