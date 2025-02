Otro Eto'o en la liga o el peso de un apellido en el fútbol: "Es complicado que te comparen"

Todo el mundo sabe lo que significa que te comparen con alguien que haya sido importante en cualquier ámbito de la vida. Cuando sigue la saga familiar en una actividad la comparación es inevitable. Esta complejidad aumenta cuando se trata de algo tan popular como el fútbol, cuando se trata del hijo de un gran jugador. El pasado fin de semana debutaba en Primera División Etienne Eto'o, hijo de Samuel Eto'o, una leyenda del RCD Mallorca y del FC Barcelona. No le ha sido nada fácil a Etienne llegar hasta aquí, por el camino muchos equipos del fútbol modesto tras salir de la cantera del RCD Mallorca y de la ciudad deportiva Antonio Asensio. At.Baleares, Oviedo B, Poblense, un paso por Portugal en el Guimaraes o el Collado de Madrid hasta llegar al filial del Rayo, con el que esta temporada lleva 21 goles en 23 partidos en Tercera RFEF.

La oportunidad en Primera llegaba al fin el pasado fin de semana en Vallecas ante el Villarreal, un sueño que le ha costado mucho alcanzar y que llega a los 22 años, y que el propio jugador relataba en una carta de agradecimiento.

Conocen bien la trayectoria de Etienne dos compañeros de su padre en el RCD Mallorca, se trata de Vicente Engonga y Ariel Ibagaza, que conocieron a un joven Eto'o con ganas de comerse el mundo, que marcaron una época histórica de éxito en el Mallorca y que también vieron crecer al niño Etienne.

En Deportes Cope Baleares, Engonga decía que "le ha costado dar muchas vueltas, es muy difícil pelearte con tu apellido, que te comparen, las circunstancias que vives fuera del campo de fútbol. Yo me alegro de que haya tenido esta oportunidad y ojalá sea el comienzo de que disfrute el chaval de una larga carrera. Pero ya se verá, porque uno debuta y no es sólo llegar sino conseguir esa continuidad".

Mientras el Caño Ibagaza, padre de un futbolista que ahora mismo está en tercera RFEF con el Constancia, indicaba que "me pasa también un poco a mí con mi hijo. Le llevaba a los entrenamientos y lo primero que decía quiero ser futbolista. Sabemos que es muy difícil, es complicado llegar. A veces el técnico no te pone y hay que seguir, ser constante, hay que pelear el sueño y Etienne lo pudo conseguir. Y ahora lo más difícil que es mantenerse. Lo que me gusta es que va con el primer equipo y después al filial, metió tres goles después de debutar en Primera. Eso es muy importante. No te tienes que quedar ahí con el debut, hay que ir a por más, con esa actitud y humildad".

Sobre si cree que a su hijo le ha podido pesar el apellido a la hora de dedicarse al fútbol, indica el Caño que "puede ser, pero estuvimos mucho tiempo en Grecia y la cultura es distinta. Ahora está en el Constancia, está jugando y después se verá. No tiene nada que ver el padre con el hijo, eso le pasa a Eto'o, le pasa a muchos, que siga peleando por su sueño".

Engonga recuerda su propio caso como hijo de futbolista: "son situaciones muy difíciles. En otro rango lo viví yo también. En Torrelavega jugaba mi padre, que era el único negro de Cantabria. Y cuando te llamas igual y empiezas a jugar todo el mundo quiere que con 15 años seas tan bueno como tu padre. Con el Caño ni te cuento que querrán que Iago haya sido internacional con Argentina 30 veces. Yo recuerdo que a mí me molestaba mucho que lo primero que me hablaran fuera de mi padre. Yo jugaba, me lo pasaba bien y ya está. En el caso de Etienne tiene unas connotaciones que lo hacen difícil con ese apellido. Te comparan inevitablemente. Lo que ha hecho este fin de semana de debutar y al día siguiente jugar con el filial y marcar significa que ya es maduro, es consciente a la hora de analizar todo lo que tiene que hacer".