Dominik Greif a un seguidor en X: "No puedo permitir que se difunda que estuve lesionado tres años"

Dominik Greif sigue sin renovar en el RCD Mallorca. El lunes estará de vuelta si no hay novedad junto a sus compañeros para empezar la pretemporada y pasar las pruebas médicas. El asunto de la portería sigue sin solución en el Mallorca, ya que ni el eslovaco ni Leo Román han aceptado una oferta de renovación de sus respectivos contratos que concluyen en 2026.

En el caso de Greif, el meta se encuentra en un momento clave de su carrera y quiere decidir él su futuro. Si hay ofertas que le convengan quiere que el Mallorca le traspase, sino es así quiere un contrato notablemente superior al que tiene. Pablo Ortells intenta desatascar la situación, ya estuvo charlando con el portero semanas atrás pero por ahora sin éxito.

Mientras tanto, el portero, que ha tenido un verano intenso en lo personal ya que ha contraído matrimonio, ha querido salir al paso ante algunas opiniones en la red social X. Una red en la que el portero no es muy activo precisamente. Sin embargo, sí ha querido contestar a un aficionado que decía que en tres años ha jugado muy poco porque ha estado "lesionado".

Greif ha "atajado" esa opinión contestando al usuario: "he estado disponible para cada partido desde noviembre de 2022, cuando disputamos la primera ronda de la Copa del Rey contra el Autol (excepto la segunda ronda de copa 23/24 por fiebre). Es admirable tu nivel de desinformación y la ligereza con la que difundes falsedades".

El aficionado le contesta que no le critico y que sólo ha dado el dato de los partidos que ha jugado con el Mallorca. A lo que de nuevo el portero contesta: "no lo tomo como una crítica chicos…Si quieres decir que soy malísimo no hay problema, está bien. Pero no puedo permitir que se difunda que estuve lesionado durante tres años, cuando en realidad dejo todo lo que tengo en ciudad deportiva todos los días desde octubre de 2022".

El eslovaco añade que "sí, tuve lesiones toda la primera temporada y inicio de la segunda …pero se terminaron hace más de dos años y medio, y desde entonces siempre he estado disponible para el entrenador".

A las publicaciones de Greif muchos aficionados le dan ánimos y le piden que renueve por el Mallorca mientras algún otro le recuerda que su rendimiento no ha sido como para exigir tanto aumento de ficha.