El delantero del Atlético Baleares Florin Andone afronta la recta final de su recuperación

El Atlético Baleares visita este fin de semana al Barbastro de Huesca en la cuarta jornada de Segunda RFEF, uno de los desplazamientos más largos que tienen que afrontar los equipos isleños por las tres horas y media de autocar tras volar a Barcelona.

Los balearicos buscarán la tercera victoria del curso ante un equipo en el que milita su ex jugador, el oscense Toni Gabarre, y ante un rival invicto, que lleva una victoria y dos empates. Prueba de la igualdad de esta categoría es que sólo cuatro equipos marchan invictos en tres jornadas, además del Barbastro, el At.Lleida, Alcoyano y Olot.

Los balearicos vienen de sufrir su primera derrota de la temporada, un correctivo ante el Sant Andreu que anotaba cuatro goles (2-4) en el Estadio Balear. El resultado es abultado ya que los barceloneses prácticamente marcaron todo lo que tiraron, pero un aviso al fin y al cabo para un Atlético Baleares que no puede confiarse en ningún momento en su camino en busca del ascenso. El propio Sant Andreu, el Barça At., el Alcoyano, más alguno que pueda dar la sorpresa, serán rivales directos por la plaza de ascenso directo.

El equipo de Luis Blanco tiene muchos jugadores de carácter ofensivo pero el encuentro frente al Sant Andreu también mostró que sin consistencia en medio campo es muy difícil competir en esta categoría, ni tuvieron el balón con criterio ni tuvieron facilidad para recuperarlo. Bien lo sabe un técnico muy conocedor de esta categoría.

Gran arranque de Tovar.-

Está ayudando al equipo el gran arranque de su delantero Jaume Tovar, goleador del grupo con cuatro goles. Pero el problema en este inicio de liga ha sido el contratiempo con uno de los mejores jugadores del equipo, el delantero Florin Andone, quien se lesionaba en el arranque de liga. ¿Y para cuánto tiene Florin?

Lo cierto es que desde que jugara en la primera jornada contra el Castellón B anotando un gol de penalti, el delantero no ha vuelto al equipo y aún le queda. Andone sufrió una lesión de cierta gravedad. Se estima que el delantero esté aún varias jornadas más de baja, por lo que podría perderse los encuentros ante el Barbastro, SD Ibiza, Andratx, aunque de momento no se hacen cábalas y se prefiere ir semana a semana viendo la evolución de la recuperación.

La cuerda de Florin.-

Florin Andone de 32 años, aún tiene fútbol para rato pese a su decisión de regresar a casa, Mallorca, donde reside con su familia y ello ayudó a querer regresar al Atlético Baleares, el club en el que lanzó su carrera procedente del Villarreal. Del Atlètic saldría después al Córdoba donde explotó como jugador para la élite, militando después en equipos como Deportivo de la Coruña, Brighton, Galatasaray y en los últimos años Cádiz, Eldense y Las Palmas. Sus 21 goles con el Córdoba en Segunda y los 12 con el Deportivo en Primera son sus mejores registros.

La pasada temporada anotaba 10 goles con el Atlético Baleares.