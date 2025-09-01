El RCD Mallorca ultima con el Feyenoord la cesión de Cyle Larin

En el último día de mercado de fichajes se encuentra la luz a uno de los asuntos del verano. Cyle Larin va a salir si no se tuerce la negociación con el Feyenoord.

El principio de acuerdo es una cesión del delantero canadiense al histórico club de Rotterdam que además esta temporada juega Europa League. La operación no está cerrada pero es probable que llegue a buen puerto.

El Feyenoord asume la ficha del jugador, lo que supone también un alivio para las arca del Mallorca y le permite equilibrar su gasto deportivo. Es una operación sin duda beneficiosa para las tres partes, para el equipo que quiere contar él, para el propio Larin que quería salir y puede reencontrarse con una mejor versión suya en otra liga y para el Mallorca buscando una revaloración del jugador por el que hizo una gran inversión.

Mientras Larin sale quien no sale es Pablo Maffeo por varias razones. El jugador había descartado el At. Mineiro por razones personales mientras el Mallorca ha descartado otras opciones de la liga porque le querían cedido y no pagan traspaso. En el club estiman que Maffeo puede dar mucho aún para el equipo y el técnico Jagoba Arrasate está convencido en reconducir la situación. Hace días que el jugador empezaba a asumir que se va a quedar.

Finalmente, Jan Salas puede salir cedido y habrá que ver a qué equipo, se prefería a Segunda aunque también había de Primera RFEF.

El que se queda seguro es Marc Domenech con el que quiere contar Arrasate. La otra situación peculiar es la de Javi Llabrés, con un año de contrato, y que parece tener difícil jugar.