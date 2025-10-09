Cuenta atrás para la recuperación en el RCD Mallorca Mascarell y Kumbulla, que podrían estar para Sevilla

Noticias positivas para el RCD Mallorca, que ya es decir teniendo en cuenta la situación del equipo, colista de primera división. En las últimas semanas el equipo bermellón ha visto cómo caían como moscar sus jugadores, tres lesiones musculares en tres partidos consecutivos.

El Mallorca salía a lesionado por partido, esta tendencia se rompió por lo pelos en San Mamés, ya que Johan Mojica dio el susto y de hecho se preparó el cambio, la entrada de Lato, hasta que el colombiano aseguró a Jagoba Arrasate que podía continuar, que había sido un aviso en los isquiotibiales pero que podía continuar.

Marash Kumbulla, Omar Mascarell y Takuma Asano fueron cayendo de manera consecutiva en los tres partidos anteriores. Siempre lesiones musculares y además en la misma zona, los isquiotibiales, músculos posteriores del muslo. Esto hizo que se encendieran las alarmas en el vestuario del cuerpo técnico y por supuesto en el despacho del jefe de los servicios médicos, Dr. Adolfo Muñoz.

Las lesiones musculares forman parte del día a día del fútbol pero deja de ser accidente para convertirse en una alarma cuando hay tantas y además de manera continuada, además en la misma zona.

Si se tiene en cuenta además que hoy en día se miden mucho las cargas de los jugadores en cuanto a entrenamiento y minutos de competición, que se tienen los rendimientos perfectamente monitorizados, que se sabe cuándo puede haber riesgo de lesión, llamaba mucho más la atención lo ocurrido.

Hay que tener en cuenta que el Mallorca juega un partido por semana y que en la jornada inter semanal, Jagoba Arrasate rotó casi al completo, repitieron muy pocos jugadores en el partido en Anoeta o después en Son Moix ante el Alavés.

Estas lesiones se unen a la pobre imagen deportiva que está dando el equipo y que tiene que ver con problemas futbolísticos pero también con un deficiente rendimiento físico. El equipo muestra una mala imagen en cuanto a la intensidad de su juego, los duelos, la respuesta de los jugadores ante los diferentes estímulos. Se puede concluir que algo ha fallado en la planificación o bien que el azar se ha cebado con el Mallorca.

Jagoba Arrasate lleva mucho tiempo con su cuerpo técnico, son de su total confianza, a Mallorca llegó con su segundo, Bittor Alkiza y su preparador físico Sergi Pérez. Con ellos estuvo en la etapa prolija en Osasuna y el Numancia, por lo que estamos hablando de un cuerpo técnico perfectamente cohesionado, no hay sorpresas entre ellos.

Además, Arrasate cuenta con otros dos preparadores físicos como Pablo Iriarte (que incorporaba Jagoba este verano de Osasuna) y Miguel Artigues, así como los analistas Xisco Campos y Xim López así como el preparador de portero del club, Luisvi de Miguel. El club también ha incorporado un nuevo readaptador, y este es un punto importante, el mallorquín Xavi Calvo.

Calvo es doble graduado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Lleida. Se define a sí mismo como alguien a quien "apasiona la reeducación funcional deportiva basada en el aprendizaje motriz y la eficiencia del movimiento".

"Me considero una persona positiva y optimista, muy motivada por aprender y evolucionar tanto a nivel personal como profesional. Mi filosofia se basa en la proactividad, el empeño, nutrirme de la gente que me rodea y el trabajo en equipo"

Forman parte del cuerpo médico de Adolfo Muñoz los fisioterapeutas Magí Vicens, Toni Jordi Perelló, Dani Guiscafré y Ferran Rosselló. Además, la nutricionista Nuria Granados, que lleva toda la alimentación del equipo y que trabajó en la Academia Rafa Nadal.

Buenas noticias.-

Por fortuna, se empieza a ver el final del túnel en cuanto a dos de los tres lesionados. Omar Mascarell evoluciona muy bien y se cree que pueda entrar con el grupo ya la semana que viene, otro tanto podría darse con Marash Kumbulla. Ambos siguen de baja y por ese motivo no han acudido a las convocatorias de Guinea Ecuatorial y Albania.

No obstante, si fuera demasiado prematuro no irían a Sevilla y pasarían a la siguiente jornada, ante el Levante en Son Moix. En cuanto a Takuma Asano, se lesionaba en la victoria contra el Alavés, la única del equipo, en la que era el goleador que daba tres puntos importantísimos. El japonés tiene su "talón de Aquiles" en los isquiotibiales, que la pasada temporada le llevaron por el camino de la amargura con una grave lesión y recaída.

Este curso ha vuelto a lesionarse en esa zona y los servicios médicos quieren trabajar de manera prudente para que no se repita lo de hace un año en las mismas fechas.