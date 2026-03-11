La contracrónica de Manu Montero sobre el RCD Mallorca de Demichelis: "Empezar su propio camino sin mirar atrás"

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Ya lo dijo Antonio Machado, más tarde lo cantó Joan Manuel Serrat con aquella melodía que tanto nos gusta, y el sábado lo comprobó el RCD Mallorca de Martín Demichelis en su primer paso tras la marcha de Jagoba Arrasate.

“Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. Esta última frase es la que no debe olvidar el técnico argentino, porque el Mallorca empieza ahora su propio camino y hay huellas que conviene mirar, pero no necesariamente seguir.

El Mallorca empezó su ruta en El Sadar con paso firme, con la seguridad de quien sabe que tiene para elegir. Y cuando este equipo juega el fútbol con esa confianza, casi siempre aparece una señal clara en el horizonte: Vedat Muriqi. Dos goles del kosovar, que recordaron que en este Mallorca el faro tiene nombre propio. Porque cuando el conjunto bermellón se pierde entre dudas, aparece el de siempre para abrir senda a golpes de gol.

El 0-2 no solo iluminaba el marcador; también parecía señalar la salida del descenso y abrir una autopista hacia tres puntos que en Pamplona siempre se conquistan con botas de currante.

Pero el fútbol, que tiene la mala costumbre de guardar las sorpresas para el final, decidió torcer la historia cuando el Mallorca ya tenía el billete hacia la tranquilidad. En el 89’ y en el 94’, nuestros caminantes tropezaron en el camino. Y lo que parecía una victoria que ya se subía al avión de vuelta a la isla, terminó quedándose en Pamplona en forma de empate.

Cuando el poeta es un peregrino y de nada sirve rezar, al caminante solo le queda caminar. Y eso es exactamente lo que le toca ahora al Mallorca de Demichelis: empezar su propio camino sin mirar atrás.”