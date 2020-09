Colmenero, en libertad sin cargos

José Manuel Colmenero ha pasado hoy a disposición judicial para declarar ante la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón tras haber sido detenido el domingo por la noche por un supuesto delito de malos tratos. Tras su detención, el ex de Mallorca, Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña ha sido hoy trasladado hasta los juzgados informando posteriormente, tras la declaración del ex futbolista, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que Colmenero ha sido puesto en libertad sin medida cautelar alguna.

La causa, según ha podido saber Cope, seguirá abierta para practicar alguna diligencia más si bien en ella no existe denuncia alguna por parte de la mujer del ex futbolista así como también no hay parte de lesiones alguno ni solicitud de medidas cautelares por parte de la esposa de colmenero no existiendo tampoco denuncias previas entre ambos.

Tampoco consta que existieran antecedentes judiciales de ningún tipo por lo que la causa abierta tras la detecnión del ex bermellón se ha calificado como de riesgo no apreciado