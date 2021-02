Un cierre de mercado que acaba en un movimiento viral

El Mallorca bajó ayer el telón del mercado invernal con dos incorporaciones notables como son las de Mollejo y Koke y con un fichaje frustrado, el de Dominik Greif, que trajo consigo uno de los momentos más curiosos y llamativos del cierre de mercado. El equipo bermellón, que había incorporado ya a Álvaro Giménez, dejó claro ayer que el objetivo marcado a fuego de aquí a final de la temporada es el de lograr el ascenso directo apostando por un jugador, Mollejo, que llega para aportar talento al equipo y un portero, Koke, que llega a reforzar una posición que durante estos días ha estado en boca de muchos por la petición de Miquel Parera de abandonar el club y poner rumbo a Segunda División B, algo que finalmente no ha sucedido.

En el caso de Mollejo, el jugador cedido por el Atlético de Madrid B llega al club bermellón tras su paso por el Getafe y haber sido antes jugador del Deportivo de La Coruña. Como dato curioso, Mollejo va a contar con ficha del filial por el hecho de haberse alcanzado un cupo de fichas, 26 en el pprimer equipo. En el caso de Koke, el ya ex guardameta del Levante llega a Mallorca para reforzar la portería y aumentar la competencia por una titularidad que, a día de hoy, parece indiscultible para Manolo Reina.

Precisamente en esa posición, la portería, tuvo lugar un hecho curioso y es que la primera opción bermellona era la de Dominik Greif, guardameta del Slovan de Bratislava que llegó incluso a viajar a Palma parea cerrar de manera definitiva su incorporación al equipo mallorquinista, algo que finalmente no sucedió y que provocó que los aficionados bermellones llenasen twitter del hashtag #freedominik

Dicho hashtag acabó viralizándose de manera definitiva ya que el propio jugador recomendó a los propios aficionados bermellones que escribierán directamente en la cuenta de Instragram o Facebook del equipo agradeciendo a la vez el apoyo de los seguidores durante esas horas en las que el jugador esperaba pacientemente a que se concretase o no su incorporación al equipo mallorquín que, sin embargo, no pudo controlar la incorporación del jugador ya que su club no le dejó salir debido a la lesión grave del primer portero del equipo eslovaco.