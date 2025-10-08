El CD Sant Jordi jugará en casa ante Osasuna en la Copa del Rey si la RFEF da su visto bueno

Satisfacción en el modesto CD Sant Jordi, que por primera vez en su historia se las verá con un equipo de Primera División, Osasuna, con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey.

El equipo palmesano lograba meterse por primera vez en esta competición tras eliminar al Lourdes de Navarra en la previa, 1-0 en casa y 1-3 en Tudela.

Había muchas dudas sobre si el Sant Jordi podría jugar en casa dada la modestia del recinto de Sant Jordi. Sin embargo, desde un primer momento el presidente del club, Jaume Gelabert, se ha mostrado convencido de jugar en casa. En muchas ocasiones ocurre que los partidos no son autorizados por la Federación Española de Fútbol debido a las condiciones. Debe haber iluminación suficiente, espacio para las cámaras de televisión, cierta capacidad para espectadores, cumplir unos mínimos.

El Sant Jordi se reunía con el Ayuntamiento de Palma y la Federación Balear para la organización del encuentro. Gelabert se ha mostrado muy satisfecho en DEPORTES COPE BALEARES del apoyo institucional. "Por nuestra parte ha ido perfecto. Total predisposición por parte federativa y sobre todo del Ayuntamiento, que tendrá la parte grande de este acontecimiento. Económicamente no nos podrán dar toda la ayuda que querrían, pero en cuanto a infraestructuras, ambulancia, limpieza, aparcamiento, iluminación, total predisposición. Lo más importante es que se muestran partidarios de que se juegue en Sant Jordi, que es lo que queríamos. Lo más costoso es grada e iluminación. Vamos a ver cuántas personas podemos colocar, qué nos cuesta, que es lo más importante. Tendremos que cubrirlo nosotros, el Ayuntamiento intentará ayudar con líneas de subvenciones. En iluminación aportaremos entre Ayuntamiento y nosotros, en cuanto al resto están dispuestos a aportar entre Ayuntamiento y Federación, seguridad por ejemplo también. La hierba está en perfectas condiciones, es lo primero, si no estuviera bien ya ni podríamos hablar de jugar allí".

Sobre cuándo podría jugarse, indica el presidente que "el horario será entre 19:30 a 20:30h. Ellos han pedido para jugar jueves 29 de Octubre, por nuestra parte ningún problema para jugar el 29".

La Federación Española de Fútbol deberá dar el visto bueno pero todo hace indicar que así será desde el momento que la Federación Balear apoya que así sea.