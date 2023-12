La viabilidad del Voley Palma no está en duda

Las aguas del Voley Palma empiezan a esclarecer tras la polémica surgida ayer por las palabras del entrenador del equipo, Abel Bernal. Rápidamente, a través del club, el propio Bernal emitió un comunicado para explicar sus palabras tras una noticia publicada referente a lo dicho por el técnico en rueda de prensa.

“Como entrenador y pilar fundamental del equipo, lo último que haría sería «rajar» del club, del cual soy fiel defensor, como no puede ser de otro modo. Así, creo que muchas de las frases incluidas en el escrito están fuera de contexto y no se entienden si no se expone todo ese contexto que las rodea”. Para nada pienso que sea la situación económica la que nos ha llevado a terminar la primera vuelta de la temporada, en la situación en la que nos encontramos. Creo que desde el club se está haciendo un trabajo muy importante y estamos en un momento de crecimiento.

Según fuentes consultadas por Deporte Cope Baleares, no se entiende que se ponga en duda la viabilidad del club, se han atravesado problemas, pero siempre se sale adelante. Nosotros como el resto de clubes estamos viendo la viabilidad de la próxima legislatura, va a ir bien, estamos en una época que solo hay optimismo, el otro día metimos 2500 personas y de eso no se habla.

Siguiendo este camino, llame al entrenador porque no me cuadran esas declaraciones y me dijo que no había dicho eso, tampoco entiendo que tengamos un partido tan importante contra Teruel y no se hable ni del equipo, ni del jugador (Arjones), ni de la lesión de Renzo y que lo único que salga en prensa sea esto

La misma fuente ha aprovechado para destacar el trabajo de Bernal, y recordar que el equipo tiene el suficiente potencial para revertir la situación. La próxima estación del Voley Palma, sábado 16 de diciembre a las 18:30 h en Teruel.