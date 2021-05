El bonito gesto del CD Tenerife con el ascendido RCD Mallorca

No es el campeón (aún puede serlo a falta de dos jornadas para el final) pero el CD Tenerife quiso homenajear el ascenso del RCD Mallorca con un bonito gesto. El equipo chicharrero hizo el pasillo al RCD Mallorca a la salida al Heliodoro Rodríguez López en homenaje al ascenso.

El RCD Mallorca agradeció el gesto del Tenerife antes del encuentro.

Homenaje para un equipo que ha hecho un temporadón y que 24 horas antes estaba celebrando el ascenso en su hotel en Tenerife, una isla que quedará siempre en el recuerdo colectivo de los jugadores y especialmente los aficionados del RCD Mallorca. El día que subieron en Tenerife sin jugar con una victoria del Cartagena sobre el Almería y dos goles de Rubén Castro y otro de De Blasis.

Tenerife, escenario tantas veces de grandes batallas de Primera División y donde el Real Madrid perdió ligas por ejemplo, que el Mallorca visitó en la máxima categoría, es uno de los históricos que sueña con volver algún día a Primera División. Le pasa como al Mallorca que siempre vuelven tanto Tenerife como Las Palmas a la máxima categoría.

Ante los chicharreros el trabajo del Mallorca fue más que aseado, quería Luis García un partido digno, que dignificara la competición dijo, no quería un equipo jugando por jugar aun cuando acababa de consumar un ascenso horas antes y es uno de los partidos más difíciles de afrontar. Sin embargo, aún pueden ser campeones y a buen seguro que el técnico así se lo había hecho saber a sus jugadores.

Hizo otro movimiento inteligente el técnico que fue dar oportunidad a los menos habituales para que se mostraran, los Trajkovski, Mollejo, Cufré,Febas y el portero Parera, que puede estar jugando sus últimos minutos como jugador del RCD Mallorca porque se da por hecho que jugará en otro lugar. Acaba contrato y el club no le ha renovado, ya quiso irse en Enero.

Parera una vez más demostró que si se cuenta con él ahí está para responder. Tuvo varias intervenciones que mostraron la solvencia del meta de Manacor que siempre ha cumplido, pero en el que ha faltado confianza por parte del Club para apostar por él. Es un caso parecido al de su paisano Tomeu Nadal que tuvo que marcharse a triunfar en el Albacete donde se ha convertido en jugador histórico del club.

Los bermellones jugaron mejor que el Tenerife, tuvieron control sobre el partido. Mollejo marcó el gol de la victoria de cabeza tras haber desaprovechado minutos antes una clarísima con la derecha. No golpeó limpiamente y Serantes sacó una buena mano.

Ahora el equipo regresa a Mallorca tras los dos días en Tenerife, la llegada está prevista a las 17:45h, el club no ha convocado a nadie pero sí ha hecho pública la hora de llegada.Es probable que haya seguidores que se acerquen a recibir al nuevo equipo de Primera División.

Está prevista la recepción institucional la próxima semana como es costumbre, sólo hace dos años que visitaban Cort y saludaban a los seguidores enfervorizados desde el balcón. Consell y Govern suelen ser las otras paradas, lo que es seguro es que no habrá fiesta en el passeig del Born junto a la fuente de la felicidad, la fuente de las Tortugas (la plaza Joan Carles I), por la pandemia.

No obstante el técnico Luis García pedía algo de margen a las autoridades, "dentro de unas medidas adecuadas pero que nos dejen estar con nuestra gente un poco. Seguro el lunes pero ojalá tengamos oportunidad de estar más cerca de la gente y celebrarlo no sé de qué manera".

El RCD Mallorca ha vuelto a Primera División sólo diez meses después de haber perdido la categoría. Las lágrimas de Valjent aquel día vuelven a ser sonrisas, como las de los seguidores que le adoran porque sigue forjando su leyenda como el más grande a la hora de celebrar los éxitos, no sólo por lo gran central que es.

En pleno directo de Dani Rodríguez volvió a surgir el mito de Valjent