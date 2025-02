Bep Llorens: "Hemos de pensar ahora que las posibilidades de ganar la Superliga son reales"

Ha tenido que remar mucho para llegar hasta aquí. Bep Llorens lleva toda la vida en el Voleibol Ciutadella, el Avarca Menorca, y más de una década como primer entrenador del equipo de la Superliga de Voleibol.

El Avarca Menorca acaba de proclamarse campeón de la Copa de la Reina y ya ha demostrado por lo tanto que, además de uno de los equipos referencia de la Liga Ibedrola, Superliga femenina de voleibol, es también un equipo campeón. Ha ganado los dos títulos disputados esta temporada, primero la Supercopa y ahora la Copa de la Reina. Este último título además como organizador, que tiene la ventaja de la afición pero también la enorme responsabilidad del anfitrión.

A los anfitriones no se les suele dar bien en ocasiones la competición que organizan, no ha sido el caso del equipo de Ciudadela que ha ganado con todo merecimiento y justicia la Copa ante su gente. Hubo lágrimas de emoción en la grada, en las jugadoras, en el entrenador, Bep Llorens como reconoce en Deportes Cope Baleares.

"Mi vinieron 50 pensamientos de golpe, la idea era ser lo más consciente posible de lo conseguido. Había tanta gente y como le dije a mi mujer había tanta gente que ya no sé si a quién saludaba. Era desbordante la alegría que había allí dentro".

Después de día y medio de celebración y atención a todas las personas que han querido felicitarle, no ha podido atender a todas, el técnico ya empieza a asumir lo logrado. Llorens reconoce que ganar como anfitrión no es fácil: "habíamos sido organizadores dos años, habíamos llegado a la final y no habíamos ganado. Conseguimos volver a una final gracias al ambiente del público, la diferencia ha sido la capacidad del equipo. La clave ha sido subir un escalón el nivel deportivo, lo suficiente para acercarnos para conseguir títulos dentro de la igualdad que hay. Somos el equipo que ha dado más a la hora de competir, hemos ganado porque hemos sido los mejores".

El técnico no esconde que "ahora lucharemos por el tercer título (la Superliga). A competir por la liga, viniendo de una temporada en la que llevamos dos títulos hemos de pensar que las posibilidades son reales".

Bep Llorens lleva toda la vida en el club: "llevo 19 temporadas, 6 como segundo y ahora 13 como primer entrenador. Todo tiene pros y contras, para el club también. Siempre el mismo entrenador pues es continuidad de proyecto, pero seguro que alguna jugadora a los dos o tres años prefiere un cambio. Lo importante es la estabilidad como club. Cuando la jugadora llega al club sabe que sólo tiene que estar centrada en jugar, no tiene otras cosas, está lo demás cubierto. Luego hay una implicación de la gente de Ciutadella y de la cantera y el equipo nota la responsabilidad".