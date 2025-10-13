Aitana elige Asturias para su nueva gira 'Cuarto Azul World Tour': fecha y venta de entradas

Es, sin lugar a dudas, una de las artistas más exitosas y reconocidas del panorama musical hispanoamericano. Desde su paso por Operación Triunfo en 2017, Aitana se ha convertido en un fenómeno de masas, con millones de seguidores por todo el mundo. Un éxito que se ha visto reflejado en el lanzamiento de su último álbum, CUARTO AZUL, que ya ha superado los 275 millones de reproducciones a nivel mundial.

Como todo buen disco, el último trabajo de Aitana llega con su correspondiente gira. 'Cuarto Azul World Tour', que así se llama, recorrerá "Latam, Europa, Norteamérica…", tal y como ha anunciado la propia artista catalana en sus redes sociales. También llegará a Asturias, con una única fecha a principios de verano.

aitana vuelve a avilés

Casi cinco años después de su último concierto en la ciudad, Aitana volverá a actuar en Avilés. Lo hará el próximo 26 de junio, en la que sería la décima fecha de la gira. Aunque eso podría cambiar, ya que en el anuncio de este lunes, ha asegurado que "anunciamos pronto más fechas". De momento, el de Avilés será el único concierto que ofrezca en el Principado.

EFE | Andreu Dalmau Concierto de Aitana en Barcelona

Aitana ya sabe lo que es actuar en la villa del Adelantado. La primer y última vez que lo hizo fue la noche de un 20 de agosto de 2021, en el marco de las fiestas de San Agustín. En aquella ocasión, la plaza del Centro Niemeyer de Avilés fue el escenario de un concierto con cerca de 1.500 asistentes, a pesar de que el Covid aún se hacía notar por aquel entonces. En esta ocasión, el aforo será mucho mayor, en el Pabellón de la Magdalena, que sigue en busca de llenazos, como los que consiguió Melendi hace pocos días.

VENTA DE ENTRADAS

Aún quedan más de siete meses para el concierto, pero los interesados en vivirlo no podrán pensárselo mucho. La preventa de entradas tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre, con prioridad para los usuarios de la tarjeta Aitana. Poco después, llegará el turno para aquellos que cuenten con la tarjeta SMUSIC. Por último, el jueves 23 se abrirá la venta al público general.