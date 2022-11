No ha empezado bien el sueño americano del joven Baba MIller. La promesa del baloncesto español, jugador formado en el Real Madrid desde los 12 años aunque nacido en Palma y que salió de los equipos de formación del Bahía San Agustín fue sancionado el pasado mes de Octubre a 16 partidos de suspensión por infringir las normas de la liga universitaria, NCAA.

Un error inconsciente e involuntario cometido dos años atrás al aceptar el viaje costeado para acudir a un campus en Estados Unidos le ha supuesto esta sanción que en Estados Unidos los medios especializados han considerado "desproporcionada". Y eso a pesar de haber devuelto ya Baba el importe que habría recibido de ese viaje, 3.000 euros. Es obvio que en aquel momento desconocía las normas de la liga universitaria y que tampoco tenía decidido enrolarse en la NCAA.

Ababacar Bartolomé Miller, un 2:10m con una envergadura de brazos que supera los 2,16 m., una de las joyas de la cantera española, está viviendo un inicio de pesadilla en la aventura estadounidense. El jugador ha expresado de forma sencilla y humilde su pesar por la sitaución, y es que no se recuerdan casos similares de un jugador que se haya perdido en su primera experiencia universitaria los primeros 16 partidos. El jugador publicaba en sus redes sociales su deseo: "Sólo quiero jugar a baloncesto" con un emoticono de lágrimas y las manos juntas a modo de disculpa y ruego.

Y es que hasta en el complejo mundo del balonceseto universitario se considera una exageración la sanción. Su entrenador Leonard Hamilton no entiende lo ocurrido.





El analista especializado de ESPN Dick Vitale, pide a la NCAA que rectifique inmediatamente esta sanción y pide al presidente de la NCAA, Mark Emmert, que no permita que se mantenga esta suspensión.

En otra imagen, se ve entrenando a Baba Miller solo en el pabellón y un mensaje del diseñador @davidk_digital de que de una vez permita a la liga jugar a Baba.

Miller debutó en la Euroliga con el Real Madrid ante el CSKA de Moscú en 2021, era una de las joyas de la cantera blanca destacando en torneos de formación y promediando en Liga EBA 11,5 puntos y 5,2 rebotes, 12,7 de valoración.

El pasado mes de Junio, Baba Miller comunicaba que había decidido dar el salto a Estados Unidos y enrolarse en la liga universitaria, la NCAA y buscarse un futuro en la NBA. Ahora ese sueño está congelado mientras en el país hay presión para que se libere al jugador por un error involuntario por desconocimiento y ya reparado, sin mala fe, cometido dos años antes de enrolarse en Florida State.

Baba eligió Florida State por delante de Gonzaga que parecía la elección inicial. Así se expresaba el jugador:

"Después de mucho pensar he tomado la decisión definitiva. Quiero agradecer a mi familia su constante apoyo, coraje e incondicional amor. También quiero agradecer a todas las entidades que me han mostrado su interés en los últimos meses, especialmente Gonzaga. Finalmente quiero agradecer al Real Madrid, y a todos los entrenadores y compañeros que he tenido estos seis años con ellos, que ha sido un camino bonito. Ha sido una decisión dura para tomar, pero estoy emocionado por el siguiente paso de mi carrera. Voy a darlo todo a FSU”.

El jugador añadía en declaraciones a la ESPN que “hubo un momento en mi carrera en el que pensé en quedarme en Europa, pero después decidí al cien por cien que tenía que irme a Estados Unidos para ser mejor. Sobre todo en lo técnico y físico. Europa es un lugar para competir, no para mejorar. En Estados Unidos vas a mejorar en entrenamientos y sesiones individuales si al final no juegas, algo que no pasa aquí en Europa”.