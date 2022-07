El Ayuntamiento de Palma lanza una oferta por el Sitjar de 11 millones

El Ayuntamiento se ha lanzado definitivamente a por el terreno del Luis Sitjar con una oferta de algo más de 11 millones de euros para intentar desbloquear un asunto enquistado desde hace dos décadas y que no le hace ningún bien a nadie, ni a la ciudad de Palma, ni a los barrios de Es Fortí y Son Cotoner ni a los propios aficionados del Mallorca viendo el solar de lo que un día fue el campo del Lluís Sitjar y que es un solar abandonado. Y tampoco beneficia a los propios copropietarios, ya que el solar no les genera ningún ingreso y sí gastos.

El Ayuntamiento pagará por cada acción casi 17.000 euros y esperan conseguir el 60% de los títulos para poder seguir con el plan de convertir ese solar en zona verde y equipamientos para el barrio. Si no consiguen ese 60% no podrá llevarse a cabo la compra, ha dicho el alcalde José Hila.

Hace años que el Ayuntamiento de Palma intenta añadir el solar a la zona verde de Palma y unir esta nueva zona al parc de la Riera colindante. Hasta la fecha ha sido imposible convencer a los copropietarios, que siempre se han mostrado críticos con la oferta municipal.Sin embargo, no es el caso del RCD Mallorca, que ya en la etapa de Maheta Molango se comprometió con el consistorio a vender y aceptó una oferta por sus acciones, la tercera parte de los 666 títulos de propiedad del Sitjar.

Hay que recordar que el viejo Sitjar, inaugurado en 1945, se construyó con la suma de pequeños esfuerzos y centenares de pequeños accionistas que ayudaron con sus títulos a que el Mallorca tuviera su nuevo campo. Fue un acto de mallorquinismo, de amor a los colores. Con el tiempo y tras la marcha del club del viejo Sitjar en 1999 a Son Moix, el solar se ha convertido en un problema para la ciudad.

El alcalde de Palma espera que con esta oferta se consiga al fin desbloquear la situación: "la aspiración es comprar el 100%, lo que hoy iniciamos es el proceso, nunca se había hecho una oferta de compra. Es un terreno que lleva mucho tiempo abandonado y que se había convertido en un problema para la ciudad. Un solar tan grande sin uso sólo crea problemas".

Iniciam la compra del 100% dels terrenys del Lluís Sitjar. Destinam 11 milions per incorporar el solar a la Falca Verda i construir equipaments públics.



És el primer cop que es fa una oferta en ferm: prop de 17.000€ per acció. Gestionam i afrontam els reptes de Palma.



??FIL?? pic.twitter.com/AGpOYGdN6x — Jose Hila (@hila) July 27, 2022





El alcade ha hecho un llamamiento a los copropietarios: "el Mallorca ya nos manifestó su intención de acudir a esta oferta y se sumará. Nos faltan los copropietarios, hago un llamamiento a que se sumen. Tendrán un beneficio económico por algo que ahora mismo no les da provecho sino gasto. Además contribuyen a la mejor de la ciudad. El solar no tendrá otro uso que el que está contemplado en el plan general, no se podrán hacer pisos ni especular. Contribuirán a hacer un espacio público que disfrute la ciudadanía".

"Cada título se ha valorado por los técnicos municipales en 16.935 euros, será lo que pagará el Ayuntamiento. En 2019 se hizo una tasación de 14.603 euros. El precio ha subido en 2.000 euros por título y en efectivo cuando acabe la oferta".