El Atlético se fija en el portero del RCD Mallorca Leo Román

Mallorca - Publicado el 26 may 2025, 18:13 - Actualizado 26 may 2025, 18:16

Ha empezado fuerte el verano futbolístico en cuanto a jugadores del RCD Mallorca. Es conocido que hay varios jugadores que van a estar en el mercado, y es conocido también que los dos porteros están entre los objetivos apetecibles para otros equipos.

Tanto Greif y Leo Román han hecho un buen trabajo y tienen un año más de contrato tan solo, tras negarse ambos a renovar sus contratos. Si Greif ha sido el titular y ha finalizado cuarto el trofeo Zamora y seguramente tendrá ofertas, Leo Román ha llamado muchísimo la atención con sus actuaciones portentosas especialmente ante el Barcelona y el Real Madrid.

Hasta ahora se había hablado de equipos como Valencia, Espanyol o Celta como potenciales destinos en España, amén de equipos de otras ligas que le tienen en el radar. De hecho ya le quiso el Génova a comienzos de temporada, pero la oferta no convenció al Mallorca por irrisoria.

Ahora es un equipo de mayor calado el que se habría fijado en Leo Román, el Atlético de Madrid tendría como objetivo para su portería al ibicenco, según el diario As. El problema para Leo sería que delante tiene a Jan Oblak, uno de los mejores porteros del mundo y salvo que saliera a Arabia Saudí, como se ha rumoreado, Leo iba a jugar muy poco.

Por ahora no ha habido contactos según ha podido saber Deportes Cope Baleares, ya que en el Mallorca se han mostrado muy sorprendidos por la noticia, no por el hecho de que le puedan querer equipos importantes porque lo dan por descontado. El verano no ha hecho más que empezar. El caso es que Leo ahora mismo es un chollo en el mercado, por calidad, potencial de futuro a sus 24 años y cláusula baja, unos 10 millones de euros.