COPE
Podcasts
COPE de la Sierra
COPE de la Sierra

Prohibido el giro a la izquierda para acceder desde la N-VI a Alpedrete por unas obras de reparación de taludes en la zona

Los conductores que se desplacen desde Guadarrama y quieran tomar la M-619 deberán continuar hasta la rotonda del Miravalle y hacer allí un cambio de sentido mientras duren los trabajos, un mes y medio

asdfasd

Durante las obras quedará inhabilitado el carril para el giro a la izquierda en el cruce de la N-VI con la M-619

Redacción COPE de la Sierra

Collado Villalba - Publicado el

1 min lectura

La Dirección General de Carreteras del Estado va a llevar a cabo unas obras de reparación y mantenimiento de los taludes en la Nacional VI a la altura del kilómetro 45,700, lo que afectará al tráfico en el cruce con la M-619 o carretera de Alpedrete desde este lunes, 13 de octubre.

Quedará inhabilitado uno de los carriles de acceso en sentido Collado Villalba, con lo que estará prohibido hacer el giro a la izquierda, así que los conductores que se desplacen desde Guadarrama y quieran dirigirse a Alpedrete deberán continuar hasta la siguiente rotonda (la del Miravalle), hacer el cambio de sentido y volver por la N-VI en sentido Guadarrama hasta tomar el cruce con la M-619.

Por su parte, los usuarios que lleguen desde Alpedrete por esa carretera y tengan intención de tomar la N-VI para circular en sentido Collado Villalba, no podrán girar a la izquierda y se verán obligados a ir hasta la primera rotonda de entrada a Guadarrama (la del polígono La Mata) para hacer el cambio de sentido. 

Estos cambios se mantendrán mientras duren las obras, aproximadamente un mes o mes y medio.

La parada del autobús en la N-VI ubicada en esa zona no se verá afectada.

Las obras tienen como objetivo reforzar los taludes para garantizar la estabilidad del terreno, previniendo deslizamientos en la N-VI. Y es que estos sistemas se han podido ver afectados por las lluvias intensas o por inundaciones por las corrientes de aguas próximas, razón por la que es necesario realizar estos trabajos de forma regular para evitar derrumbes.

Escucha en directo

En Directo COPE VILLALBA

COPE VILLALBA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking