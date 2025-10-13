Prohibido el giro a la izquierda para acceder desde la N-VI a Alpedrete por unas obras de reparación de taludes en la zona

Durante las obras quedará inhabilitado el carril para el giro a la izquierda en el cruce de la N-VI con la M-619

La Dirección General de Carreteras del Estado va a llevar a cabo unas obras de reparación y mantenimiento de los taludes en la Nacional VI a la altura del kilómetro 45,700, lo que afectará al tráfico en el cruce con la M-619 o carretera de Alpedrete desde este lunes, 13 de octubre.

Quedará inhabilitado uno de los carriles de acceso en sentido Collado Villalba, con lo que estará prohibido hacer el giro a la izquierda, así que los conductores que se desplacen desde Guadarrama y quieran dirigirse a Alpedrete deberán continuar hasta la siguiente rotonda (la del Miravalle), hacer el cambio de sentido y volver por la N-VI en sentido Guadarrama hasta tomar el cruce con la M-619.

Por su parte, los usuarios que lleguen desde Alpedrete por esa carretera y tengan intención de tomar la N-VI para circular en sentido Collado Villalba, no podrán girar a la izquierda y se verán obligados a ir hasta la primera rotonda de entrada a Guadarrama (la del polígono La Mata) para hacer el cambio de sentido.

Estos cambios se mantendrán mientras duren las obras, aproximadamente un mes o mes y medio.

La parada del autobús en la N-VI ubicada en esa zona no se verá afectada.

Las obras tienen como objetivo reforzar los taludes para garantizar la estabilidad del terreno, previniendo deslizamientos en la N-VI. Y es que estos sistemas se han podido ver afectados por las lluvias intensas o por inundaciones por las corrientes de aguas próximas, razón por la que es necesario realizar estos trabajos de forma regular para evitar derrumbes.