Parte del primer premio del sorteo del "Día de la Hispanidad" de Lotería toca en Cáceres
El número agraciado con el primer premio es el 43.429
Miriam RodríguezAgencia EFE
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
El primer premio de la Lotería Nacional del sorteo extraordinario del "Día de la Hispanidad", dotado con 1,3 millones de euros al número, ha caído en la provincia de Cáceres, ya que se ha vendido en Navalmoral de la Mata y Torrecillas de la Tiesa, además de en 14 localidades españolas más.
Este número agraciado con el primer premio es el 43.429, y aparte de en dichos municipios cacereños, se ha vendido en Santander, Carbonara (Asturias), Barcelona, Castellón, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva), y Málaga.
También en Santa María de la Guía, en Las Palmas, Vigo y Pontevedra, y en Segovia, Mas de las Matas, en Teruel, y Oliva y Xirivella, en Valencia.
El segundo premio, con 250.000 euros al número, ha recaído en el 92.832.
Se ha vendido en Posada de Llanes (Asturias), Molina de Aragón (Guadalajara) y Torremolinos (Málaga).
Contenidos relacionados
Escucha en directo
COPE CÁCERES
"Todo puede descarrilar, pero habrá que jugar partido a partido, porque después de la entrega de los rehenes habrá que desarmar a Hamás"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h