Parte del primer premio del sorteo del "Día de la Hispanidad" de Lotería toca en Cáceres

El número agraciado con el primer premio es el 43.429

Redacción COPE Cáceres

Miriam RodríguezAgencia EFE

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

El primer premio de la Lotería Nacional del sorteo extraordinario del "Día de la Hispanidad",  dotado con 1,3 millones de euros al número, ha caído en la provincia de Cáceres, ya que se ha vendido en Navalmoral de la Mata y Torrecillas de la Tiesa, además de en 14 localidades españolas más.

Este número agraciado con el primer premio es el 43.429, y aparte de en dichos municipios cacereños, se ha vendido en Santander, Carbonara (Asturias), Barcelona, Castellón, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva), y Málaga.

También en Santa María de la Guía, en Las Palmas, Vigo y Pontevedra, y en Segovia, Mas de las Matas, en Teruel, y Oliva y Xirivella, en Valencia.

El segundo premio, con 250.000 euros al número, ha recaído en el 92.832.

Se ha vendido en Posada de Llanes (Asturias), Molina de Aragón (Guadalajara) y Torremolinos (Málaga).

