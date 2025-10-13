COPE
Podcasts
Alicante - Novelda
Alicante - Novelda

Queda online para comprar un móvil y al llegar intenta robarlo amenazando con un cuchillo al dueño

La víctima, días después, tendió una trampa al agresor y la Policía Nacional pudo detenerlo

La víctima tuvo que correr del agresor para recuperar su terminal telefónico.

La víctima tuvo que correr del agresor para recuperar su terminal telefónico.

Juanfran Millán

Alicante - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de 28 años ha sido detenido por, supuestamente, utilizar un cuchillo para robar un terminal móvil a la víctima, con la que había quedado a través de las redes sociales para comprárselo.

Según la Policía Nacional, la víctima ofertaba el teléfono a través de una conocida plataforma de compra venta de objetos de segunda mano online y ambos quedaron en una zona de la ciudad donde, en un momento dado de la transacción, el comprador arrebató violentamente de las manos del vendedor el teléfono móvil, marchándose a la carrera a continuación.

La víctima, corrió detrás del autor consiguiendo darle alcance, y aprovechando que tenía abierto el bolsillo de la riñonera donde se había guardado el teléfono, metió la mano y lo recuperó.

Sin embargo, el comprador, sacó un cuchillo del bolsillo con el que amenazó al vendedor, si bien éste salió corriendo y consiguió huir del lugar con su teléfono móvil.

 Nuevo encuentro para tender una trampa al autor  

Seguidamente, quedó nuevamente con el comprador a través del teléfono de otra persona interesándose por un anuncio que éste tenía publicado en la misma plataforma a modo de reclamo para sus víctimas y tras concretar una nueva cita, el vendedor avisó a la Policía Nacional, que le identificó y vio que entre sus pertenencias llevaba el mismo cuchillo que usó para intimidar al perjudicado, por lo que fue detenido por un supuesto delito de intento de robo con intimidación.

Escucha en directo

En Directo COPE ALICANTE

COPE ALICANTE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking