Queda online para comprar un móvil y al llegar intenta robarlo amenazando con un cuchillo al dueño

Un hombre de 28 años ha sido detenido por, supuestamente, utilizar un cuchillo para robar un terminal móvil a la víctima, con la que había quedado a través de las redes sociales para comprárselo.

Según la Policía Nacional, la víctima ofertaba el teléfono a través de una conocida plataforma de compra venta de objetos de segunda mano online y ambos quedaron en una zona de la ciudad donde, en un momento dado de la transacción, el comprador arrebató violentamente de las manos del vendedor el teléfono móvil, marchándose a la carrera a continuación.

La víctima, corrió detrás del autor consiguiendo darle alcance, y aprovechando que tenía abierto el bolsillo de la riñonera donde se había guardado el teléfono, metió la mano y lo recuperó.

Sin embargo, el comprador, sacó un cuchillo del bolsillo con el que amenazó al vendedor, si bien éste salió corriendo y consiguió huir del lugar con su teléfono móvil.

Nuevo encuentro para tender una trampa al autor

Seguidamente, quedó nuevamente con el comprador a través del teléfono de otra persona interesándose por un anuncio que éste tenía publicado en la misma plataforma a modo de reclamo para sus víctimas y tras concretar una nueva cita, el vendedor avisó a la Policía Nacional, que le identificó y vio que entre sus pertenencias llevaba el mismo cuchillo que usó para intimidar al perjudicado, por lo que fue detenido por un supuesto delito de intento de robo con intimidación.