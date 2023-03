El Atlético Baleares, perjudicado por dos penaltis polémicos en Alicante

Un desafortunado arbitraje ha dejado al Atlético Baleares sin la primera victoria de la era García Escudero "Tato". Los balearicos se adelantaban por dos veces al Intercity, pero por dos veces el colegiado Fernando Bueno Prieto veía penalti en sendas acciones más que discutibles. Al final se le escapaban dos puntos importantísimos a los balearicos, que siguen a cuatro puntos de permanencia.

En el primer penalti, David Navarro se lanza a intentar bloquear un tiro, no toca el balón pero cuando el atacante ya ha tirado se deja caer. En el segundo, un despeje de Tropi en la propia área toca accidentalmente en la mano de Olaortua. Un error de interpretación flagrante del colegiado, ya que es una mano accidental, el jugador está en una disputa, es cierto que el brazo está arriba pero ni siquiera es un tiro del rival sino un despeje de un compañero. Un auténtico absurdo dentro de la locura en la que han convertido el fútbol con los criterios actuales sobre las normas en el Comité Nacional de Árbitros y que se ha trasladado del fútbol profesional hasta las categorías inferiores.





A pesar de salir muy perjudicado del Antonio Solana, campo del Intercity, el técnico balearico, "Tato", no se refirió explícitamente a los dos penaltis y sí a cosas que no se pueden controlar. "He felicitado a mis jugadores porque hemos hecho un partido en el que nos hemos merecido la victoria. Nos estamos jugando muchas cosas, por cosas que nosotros no controlamos no se ha dado".

Tato decía sobre el partido que "el Intercity es un equipo que sabíamos dónde le podíamos hacer daño, tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador, estaban pasando una situación parecida a nosotros. A los puntos diría que deberíamos haber ganado. Al final nos vamos con este sabor amargo por llevarnos un punto cuando deberíamos haber sacado tres".

Y afronta ya el compromiso en casa tras dos salidas consecutivas, para intentar conseguir su primer triunfo como entrenador baelarico ante Osasuna B: "Tenemos la conciencia tranquila porque el equipo lo deja todo y le pido a la afición balearica que venga al estadio porque el equipo se merece el apoyo y que vamos a sacarlos, 100%".

El propio Gustavo Siviero, técnico del Intercity, indicaba que "lo mejor que sacamos es el resultado, el rival ha sido mejor. Yo soy responsable de haber intentado una cosa en la primera parte que no salió. Al descanso rectificamos. Fuimos capaces de ir dos veces por debajo en el marcador".